موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي
عبد العزيز جمال

في خطوة أسعدت قلوب الملايين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن تبكير موعد صرف معاشات يونيو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين وتوفير السيولة المالية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

تبكير صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

في بشرى سارة تثلج الصدور، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم تبكير موعد صرف معاشات يونيو 2026 ليكون قبل عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تستهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السيولة النقدية اللازمة لهم قبل موسم الأعياد، حيث تزداد الاحتياجات المالية والمصروفات الأسرية الخاصة بالعيد من ملابس وأضاحي وحلوى وزيارات عائلية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف المعاشات سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، بدلاً من الموعد المعتاد في اليوم الأول من شهر يونيو، وذلك لضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية قبل إجازة العيد، وبما يمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم وتوفير متطلبات العيد والأضاحي والملابس للأبناء والأحفاد.

وأكدت الهيئة أن قرار تبكير صرف معاشات يونيو 2026 يأتي ضمن خطة الدولة المستمرة والدؤوبة لدعم أصحاب المعاشات وتوفير سبل الراحة والكرامة لهم، خاصة في ظل زيادة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.

أماكن صرف معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل وقنوات متنوعة لصرف معاشات يونيو 2026، بهدف تقليل الزحام على منافذ الصرف التقليدية وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة، المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة، والتي يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إليها لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد مخصص.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى والنجوع، والتي تعد من أكثر المنافذ انتشارًا وتيسيرًا للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية والتحول إلى المجتمع اللارقمي.
  • منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة المنتشرة في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى.
وأكدت الهيئة أن جميع هذه المنافذ ستكون جاهزة لاستقبال أصحاب المعاشات اعتبارًا من يوم 24 مايو، مع استمرار عمليات الصرف على مدار الأيام التالية لتجنب التكدسات والازدحامات المعتادة التي كانت تحدث في فترات سابقة.

رابط الاستعلام عن معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية مجانية ومتطورة تتيح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف بشكل فوري وسريع باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية التي تشهدها الدولة حاليًا.

  • ويمكن الاستعلام عن معاشات يونيو 2026 من خلال اتباع الخطوات التالية:
  • الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • اختيار أيقونة "صاحب معاش" من القائمة الرئيسية.
  • الضغط على "الخدمات التأمينية".
  • اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
  • الضغط على زر "استعلام".

وبعد ذلك تظهر جميع البيانات الخاصة بملف المعاش وقيمة المستحقات التفصيلية وموعد الصرف المؤكد، وكذلك أي تفاصيل إضافية متعلقة بالزيادات أو الخصومات.

11.5 مليون مستفيد من معاشات يونيو

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاشات يونيو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين (ورثة المتوفين)، وذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المتطورة التي تعمل الدولة باستمرار على تطويرها وتوسيع مظلتها لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وتؤكد الهيئة أن صرف المعاشات يتم بشكل شهري ومنتظم من خلال شبكة واسعة ومتنوعة من المنافذ الإلكترونية والبنكية والبريدية، بما يضمن وصول المستحقات المالية لأصحابها بكل سهولة وفي المواعيد المحددة وبدون أي تأخير يُذكر.

بنك ناصر يطلق خدمة صرف المعاش مقدمًا

وفي مفاجأة جديدة ومبشرة لأصحاب المعاشات، أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد ومبتكر تحت اسم "صرف المعاش مبكرًا لعملاء المعاشات".

ويتيح المنتج الجديد للعملاء إمكانية الحصول على جزء أو كامل قيمة المعاش المستحق قبل الموعد الرسمي للصرف الشهري، وذلك بدون فوائد أو أرباح، وبمصاريف إدارية بسيطة فقط، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى سيولة نقدية عاجلة أو يمرون بظروف طارئة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الخدمة الفريدة تستهدف التيسير على أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى أموال قبل موعد الصرف الشهري، دون تعقيدات أو أعباء إضافية، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة حياة المواطنين.

صرف حتى 100% من قيمة المعاش

أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الخدمة الجديدة تتيح للعميل صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش دفعة واحدة مقدمًا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة وتلبية حقيقية لاحتياجات العملاء الملحة.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة بشكل منتظم خلال الفترة من يوم 15 وحتى يوم 29 من كل شهر، بما يمنح العملاء نافذة زمنية مرنة ومناسبة للحصول على أموالهم قبل الموعد الرسمي لصرف المعاشات الذي يبدأ في أول كل شهر.

وأضاف أن الاستفادة المستمرة والمتجددة من الخدمة تتطلب سداد المبلغ المصروف (مقدم المعاش) عند تحويل المعاش الجديد إلى حساب العميل في الشهر التالي، وذلك بما يضمن انتظام الخدمة واستدامتها وعدم تراكم المديونيات على العملاء أو خصم أقساط متعددة منهم.

موعد زيادة المعاشات 2026

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر أبدًا.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الزيادة الجديدة لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن، حيث لا تزال الدراسات الاكتوارية الدقيقة الخاصة بتحديد النسبة المناسبة قيد الإعداد والمراجعة النهائية، على أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

كيف يتم تحديد نسبة زيادة المعاشات؟

تعتمد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مجموعة من العوامل الاقتصادية والتأمينية الدقيقة عند تحديد نسبة زيادة المعاشات السنوية، ومن أبرزها:

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لضمان أن تكون الزيادة مجدية فعليًا في مواجهة غلاء المعيشة.

معدلات النمو الاقتصادي، وقدرة الدولة على دعم الصناديق التأمينية إذا لزم الأمر.

أعداد المستفيدين من المعاشات وعدد المؤمن عليهم الجدد.

موارد صناديق التأمينات، من اشتراكات وعوائد استثمارية وإيرادات أخرى.

متوسط الأعمار والعمر المتوقع للمستفيدين.

حجم الاشتراكات الشهرية والعوائد الاستثمارية لصناديق التأمينات.

وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة فور الانتهاء من الدراسات الاكتوارية واعتمادها من الجهات المختصة.

نصائح مهمة قبل صرف معاشات يونيو 2026

وجهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين قبل التوجه لصرف معاشات يونيو 2026، وذلك لتجنب الزحام والمشكلات أثناء الصرف وضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة، وشملت النصائح:

تحديث البيانات الشخصية لدى الهيئة (رقم الهاتف، العنوان، رقم الحساب البنكي).

استخدام ماكينات ATM والمحافظ الإلكترونية قدر الإمكان بدلاً من الانتظار في طوابير مكاتب البريد الطويلة.

تجنب التكدس أمام مكاتب البريد في الأيام الأولى للصرف، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال الشهر دون ضرورة التسرع.

متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الهيئة استمرار العمل على تطوير خدمات أصحاب المعاشات وتحسين وسائل الصرف الإلكتروني والرقمي، لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بأمان وسرعة وكرامة.

سيارات ‏SUV‏ زيرو
