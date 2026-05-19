مقــتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في سان دييجو الأمريكية.. وترامب: أمر مروع

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر في الشرطة الأمريكية، بمقتل 5 أشخاص بينهم المشتبهان بهما في الهجوم المسلح الذي استهدف، أمس الاثنين، المركز الإسلامي في مدينة سان دييجو الأمريكية.



وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن مسلحين أطلقا النار داخل أو قرب "المركز الإسلامي في سان دييجو"، وسط معلومات عن تعرض عدة أشخاص لإطلاق النار.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المشتبهين بهما لقيا مصرعهما، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن كيفية مقتله أو ملابسات العملية.

وقالت شرطة سان دييجو إن بلاغات وردت عن سماع طلقات نارية متعددة في المركز الإسلامي الواقع على بعد نحو 14 كيلومتراً شمال وسط المدينة.

وأضافت أن الموقع ظل "نشطاً لكنه تحت السيطرة"، فيما لم يكن واضحاً في الساعات الأولى ما إذا كان مطلق النار داخل المبنى أو خارجه.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أمريكية عشرات المركبات الأمنية تحيط بالموقع، بينما جرى إجلاء أطفال من المركز وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما شوهد أطفال وهم يمسكون بأيدي بعضهم أثناء إخراجهم من موقف السيارات التابع للمركز الإسلامي، الذي يقع وسط حي يضم مطاعم وأسواقاً شرق أوسطية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادث، قائلا إنه "أمر مروع".