غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق في ميت عقبة، تشمل: شارع إسراء المهندسين، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبدالعزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 / 5 / 2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 20 / 5 / 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال لحامات على خطوط مياه أقطار 300 مم و150 مم، ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع متفرقة بمنطقة ميت عقبة – المرحلة الأولى – وذلك لتحسين الضغوط بالمنطقة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتؤكد الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.