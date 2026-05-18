إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

بدأ كثير من الموظفين والعاملين في البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 ، وعدد أيامها، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إذ تُعد إجازة العيد من أكثر الفترات التي ينتظرها المواطنون كل عام، سواء للسفر أو لقضاء وقت أطول مع الأسرة.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية ، أن الإثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، ليكون بذلك يوم الثلاثاء 26 مايو هو وقفة عرفات، بينما يوافق الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

5 أيام إجازة متواصلة

وبحسب الأجندة الرسمية للعطلات، يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة ممتدة تبدأ من الثلاثاء 26 مايو وحتى السبت 30 مايو 2026، لتصل مدة الإجازة إلى خمسة أيام كاملة.

وتأتي أيام الإجازة كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو: رابع أيام العيد

وتُعتبر هذه الإجازة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، خصوصًا مع تزامن بعض أيامها مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح الكثيرين فرصة للراحة أو السفر لقضاء العيد خارج محافظاتهم.

استعدادات مبكرة للعيد

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدأ الأسر المصرية عادة في ترتيب خطط السفر والزيارات العائلية، بينما تشهد المدن الساحلية والمصايف إقبالًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، بالتزامن مع الإجازة الصيفية.

كما تنشط حركة الأسواق وشراء مستلزمات العيد والأضاحي، إلى جانب ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق والقرى السياحية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وبعد إجازة عيد الأضحى، تتضمن قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، أبرزها:

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

18 يومًا إجازات رسمية خلال العام

ووفقًا للأجندة الرسمية الصادرة عن الحكومة، يبلغ إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر، يحصل عليها العاملون في الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، وذلك بخلاف الإجازات الأسبوعية المعتادة.