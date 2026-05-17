بصمة الحياة الخفية في الفضاء.. إحصاءات تكشف ما تعجز عنه الأجهزة| إيه الحكاية

في سباق البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، انشغل العلماء لعقود بتحديد الجزيئات الكيميائية التي قد تشكل دليلاً على وجود كائنات حية في عوالم بعيدة.

لكن دراسة حديثة نشرتها دورية Nature Astronomy تقترح تحولا جذريا في زاوية النظر فالدليل الحقيقي قد لا يكمن في الجزيئات ذاتها، بل في الأنماط الإحصائية التي تربطها.

يرى فريق البحث أن الحياة لا تنتج مركبات كيميائية فحسب، بل تترك وراءها تنظيماً كيميائيا قابلا للرصد عبر الإحصاء، حتى عندما تختفي آثارها المباشرة.

أنماط كيميائية تكشف “تنظيم الحياة”

أظهرت الدراسة أن الأحماض الأمينية في الأنظمة الحية تتسم بتنوع أكبر وتوزيع أكثر تجانساً مقارنة بتلك المتكونة بعمليات غير بيولوجية هذا “التوقيع الإحصائي” يميز الكيمياء الحيوية عن الكيمياء غير الحية.

المثير أن هذا الأسلوب لا يتطلب أدوات معملية جديدة؛ بل يمكن تطبيقه على البيانات الكيميائية التي تجمعها المهمات الفضائية الحالية، ما يمنحه قيمة فورية في تفسير نتائج الاستكشاف الكوكبي.

من المريخ إلى عوالم الجليد

تأتي النتائج في وقت تتسارع فيه المهمات التي تدرس كيمياء عوالم مثل Mars وEuropa وEnceladus ورغم وفرة القياسات الدقيقة للجزيئات العضوية، ظل التحدي الأكبر هو تفسير ما إذا كانت هذه الإشارات تعود إلى نشاط حيوي أم إلى تفاعلات طبيعية.

فهذه المركبات، بما فيها الأحماض الأمينية والدهنية، يمكن أن تتكون في الفضاء أو داخل النيازك دون تدخل بيولوجي، ما يجعل وجودها وحده غير كافي لإثبات الحياة.

علم أحياء فلكي بروح “التحقيق الجنائي”

يشبه الباحثون علم الأحياء الفلكي بعمل المحقق الجنائي؛ إذ يتعامل مع أدلة ناقصة وبيانات محدودة من مهمات نادرة وباهظة.

وهنا استعان الفريق بأسلوب إحصائي مأخوذ من علم البيئة، يعتمد على مفهومين الثراء (عدد الأنواع) والتجانس (انتظام توزيعها).

تم تطبيق هذا المنطق على نحو 100 مجموعة بيانات تضم عينات من ميكروبات وتربة وحفريات ونيازك وتجارب مخبرية.

والنتيجة أن المواد البيولوجية أظهرت أنماطاً تنظيمية متكررة تميزها بوضوح عن المواد غير الحية.

آثار حياة حتى بعد ملايين السنين

المفاجأة أن هذه البصمة الإحصائية تبقى قابلة للرصد حتى بعد التحلل الشديد فقد أظهرت عينات متحجرة، مثل قشور بيض ديناصورات، نمطاً تنظيميا لا يزال يحمل أثراً لنشاط بيولوجي قديم.

هذا يعني أن البحث عن الحياة لا يتطلب العثور على كائن حي، بل يكفي العثور على بصمته التنظيمية.

أداة واعدة لمهمات المستقبل

يرى الباحثون أن هذا النهج قد يصبح أداة أساسية في المهمات الكوكبية المقبلة فإذا توافقت نتائج هذا التحليل الإحصائي مع مؤشرات أخرى، فإن احتمالية وجود حياة خارج الأرض تصبح أكثر قوة وإقناعا.

بهذا، يتحول السؤال من ما الجزيئات التي نبحث عنها؟ إلى كيف تنتظم هذه الجزيئات معاً؟ حيث قد تكمن الإجابة عن أعظم سؤال في تاريخ العلم.