قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بصمة الحياة الخفية في الفضاء.. إحصاءات تكشف ما تعجز عنه الأجهزة| إيه الحكاية

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

في سباق البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، انشغل العلماء لعقود بتحديد الجزيئات الكيميائية التي قد تشكل دليلاً على وجود كائنات حية في عوالم بعيدة.

 لكن دراسة حديثة نشرتها دورية Nature Astronomy تقترح تحولا جذريا في زاوية النظر فالدليل الحقيقي قد لا يكمن في الجزيئات ذاتها، بل في الأنماط الإحصائية التي تربطها.

يرى فريق البحث أن الحياة لا تنتج مركبات كيميائية فحسب، بل تترك وراءها تنظيماً كيميائيا قابلا للرصد عبر الإحصاء، حتى عندما تختفي آثارها المباشرة.

الفضاء

أنماط كيميائية تكشف “تنظيم الحياة”

أظهرت الدراسة أن الأحماض الأمينية في الأنظمة الحية تتسم بتنوع أكبر وتوزيع أكثر تجانساً مقارنة بتلك المتكونة بعمليات غير بيولوجية هذا “التوقيع الإحصائي” يميز الكيمياء الحيوية عن الكيمياء غير الحية.

المثير أن هذا الأسلوب لا يتطلب أدوات معملية جديدة؛ بل يمكن تطبيقه على البيانات الكيميائية التي تجمعها المهمات الفضائية الحالية، ما يمنحه قيمة فورية في تفسير نتائج الاستكشاف الكوكبي.

من المريخ إلى عوالم الجليد

تأتي النتائج في وقت تتسارع فيه المهمات التي تدرس كيمياء عوالم مثل Mars وEuropa وEnceladus ورغم وفرة القياسات الدقيقة للجزيئات العضوية، ظل التحدي الأكبر هو تفسير ما إذا كانت هذه الإشارات تعود إلى نشاط حيوي أم إلى تفاعلات طبيعية.

فهذه المركبات، بما فيها الأحماض الأمينية والدهنية، يمكن أن تتكون في الفضاء أو داخل النيازك دون تدخل بيولوجي، ما يجعل وجودها وحده غير كافي لإثبات الحياة.

علم أحياء فلكي بروح “التحقيق الجنائي”

يشبه الباحثون علم الأحياء الفلكي بعمل المحقق الجنائي؛ إذ يتعامل مع أدلة ناقصة وبيانات محدودة من مهمات نادرة وباهظة.

وهنا استعان الفريق بأسلوب إحصائي مأخوذ من علم البيئة، يعتمد على مفهومين الثراء (عدد الأنواع) والتجانس (انتظام توزيعها).

تم تطبيق هذا المنطق على نحو 100 مجموعة بيانات تضم عينات من ميكروبات وتربة وحفريات ونيازك وتجارب مخبرية.

والنتيجة أن المواد البيولوجية أظهرت أنماطاً تنظيمية متكررة تميزها بوضوح عن المواد غير الحية.

الفضاء

آثار حياة حتى بعد ملايين السنين

المفاجأة أن هذه البصمة الإحصائية تبقى قابلة للرصد حتى بعد التحلل الشديد فقد أظهرت عينات متحجرة، مثل قشور بيض ديناصورات، نمطاً تنظيميا لا يزال يحمل أثراً لنشاط بيولوجي قديم.

هذا يعني أن البحث عن الحياة لا يتطلب العثور على كائن حي، بل يكفي العثور على بصمته التنظيمية.

أداة واعدة لمهمات المستقبل

يرى الباحثون أن هذا النهج قد يصبح أداة أساسية في المهمات الكوكبية المقبلة فإذا توافقت نتائج هذا التحليل الإحصائي مع مؤشرات أخرى، فإن احتمالية وجود حياة خارج الأرض تصبح أكثر قوة وإقناعا.

بهذا، يتحول السؤال من ما الجزيئات التي نبحث عنها؟ إلى كيف تنتظم هذه الجزيئات معاً؟ حيث قد تكمن الإجابة عن أعظم سؤال في تاريخ العلم.

الجزيئات الكيميائية البصمة الإحصائية علم الأحياء الفلكي الفضاء الحياة خارج الكوكب حياة خارج كوكب الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الاستثمار: مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي عبر توسيع الشراكات

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور محمد فريد: نعمل على تعزيز دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر

سعر الذهب

فاق التوقعات.. تفاصيل صعود سعر الذهب في محلات الصاغة

بالصور

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد