الاحتلال يشن غارات على مناطق متفرقة في غزة.. أبرز المستجدات

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إنه فيما يتعلق بالوضع الميداني في القطاع، سُجلت منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي تمثلت بقصف أكثر من منطقة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن آخر هذه الغارات استهداف تكية لتقديم الطعام للنازحين في منطقة دير البلح، على مقربة من مستشفى شهداء الأقصى، وقد أسفر هذا القصف عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأوضح أنه إلى جانب ذلك، استقبل مستشفى ناصر في خان يونس شهيدًا وعددًا من المصابين بعد قصف نقطة للشرطة في منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس، بينما استقبل مستشفى الشفاء شهيدًا آخر متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة بيت لاهيا.

جرى اغتيالهم مساء أمس في مدينة غزة

ولفت إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، تركز القصف الإسرائيلي واستهدف بعض الجمعيات التي تقدم المساعدات للنازحين، باعتبار أن من جرى اغتيالهم مساء أمس في مدينة غزة هما شابان يعملان ضمن مؤسسة خيرية، واليوم صباحًا أيضًا جرى استهداف تكية تتبع لإحدى المؤسسات التي تقدم الطعام للنازحين في وسط القطاع.