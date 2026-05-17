دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند استطلاع الهلال

مع بداية شهر ذي الحجة 2026 يبحث كثيرون عن دعاء رؤية هلال ذي الحجة، لما لهذا الشهر المبارك من فضل عظيم ومكانة كبيرة، وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام العام التي تتضاعف فيها الحسنات وتستجاب فيها الدعوات؛ لذا يحرص المسلمون عند رؤية الهلال على ترديد الأدعية المستحبة التي تجلب خيري الدنيا والآخرة، واقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الأدعية.

موعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع نتيجة رؤية هلال شهر ذى الحجة 2026 عام 1447 هجريا، بعد أداء صلاة المغرب اليوم، الأحد الموافق 17 مايو من العام الميلادى.

كما تعلن من جانبها المملكة العربية السعودية، نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم، الأحد، وذلك وفقًا لتوقيت غروب الشمس في المملكة.

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2026

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّه".

دعاء شهر رؤية هلال شهر ذي الحجة

اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.

من أفضل دعاء شهر ذي الحجة مكتوب اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها إلهي، هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني واعفو عني وتولى أمري.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم يا أجود من أعطى، و يا خير من سئل و يا أرحم من استرحم اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى.

اللهم إني نويت الصيام لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، فاغفر لي، وبارك لي في، وزدني علماً، وتقبل مني، وأقبلني، وأعتقني من النيران.

اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير، ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع بين يديك.

اللهم هذه الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأن لا تخرجنا جميعاً من هذه الأيام، إلا مجبورين الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.

اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه و آله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه يا رب العالمين.

اللهم يا خالقي و يا خالق النّاس أجمعين، في مناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة التي تتقبّل بها الدّعاء أسألك أن ترحم أخي الطّيب، وأن تتجاوز عنه كلّ ذنب، وأن تستبدله بدار خيرًا من داره، وجيران خيرًا من جيرانه، وأهلًا خيرًا من أهله.

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها، إلهي هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفي عليك، أنت المعافي فعافني، واعفو عني وتولى أمري.

حسبي الله وكفي، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

دعاء شهر ذي الحجة للميت

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

دعاء شهر ذي الحجة للمغفرة