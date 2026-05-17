شوبير بعد خسارة الزمالك لـ الكونفدرالية : القادم أصعب

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أن خسارة الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة ، وضعت النادي في موقف أكثر تعقيدًا الفترة القادمة.

وكتب شوبير: القادم للزمالك أصعب لأن الكونفدرالية لم تكن تمثل فقط تاريخ وبتفوز ببطولة جديدة، لأ هذه البطولة كانت طوق نجاة، تاريخ ومجد وأرقام.

و أضاف : لكن انت محتاج فلوس، كانت طوق نجاة في الفلوس لأن أنت محتاج وعندك مشاكل إيقاف قيد، وأنت عندك مشاكل لازم تحلها، الزمالك كان هياخد 4 ملايين، لكن أنت النهاردة الوضع صعب، هل ستقدر توفر الفلوس ولا لاء؟''.

تلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.