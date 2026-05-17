قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

ترتفع معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر، باعتبارها واحدة من أطول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر ذي الحجة واستعدادات الأسر لاستقبال العيد الكبير وذبح الأضاحي وتوزيعها على الأهل والجيران والمحتاجين.



ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بيانًا رسميًا بشأن عدد أيام الإجازة للقطاع الحكومي، بينما تصدر وزارة العمل قرارًا مماثلاً للقطاع الخاص، وذلك بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ذي الحجة .

موعد وقفة عرفات 2026 فلكيًا

يتوقع أن توافق وقفة عرفات لعام 2026، وفقًا للتقديرات الفلكية الدقيقة التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وذلك بناءً على الحسابات المرتبطة ببداية شهر ذي الحجة 1447 هجريًا واستطلاع هلال الشهر الكريم .

ويوم وقفة عرفات هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعتبر أعظم أيام السنة عند المسلمين، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، ويستحب لغير الحجاج صيام هذا اليوم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة .

موعد عيد الأضحى 2026

وبناءً على التقديرات الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026 (اليوم العاشر من شهر ذي الحجة)، وتستمر أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) حتى يوم السبت 30 مايو 2026 .

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

تعتبر إجازة عيد الأضحى واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، حيث ينتظرها الموظفون والطلاب بشغف لقضائها مع العائلة أو السفر أو أداء الشعائر الدينية وذبح الأضاحي.



ووفقًا للتقديرات الأولية لأجندة العطلات الرسمية في مصر، فمن المتوقع أن تأتي إجازة العيد الكبير 2026 على النحو الآتي :

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 28 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رابع أيام العيد (ثالث أيام التشريق)

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على إجازة رسمية طويلة ومتصلة تمتد لـ 5 أيام كاملة (من الثلاثاء 26 مايو حتى السبت 30 مايو)، خاصة مع تزامن آخر أيام العيد مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، مما يمنح المواطنين فرصة ممتازة للراحة والسفر وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء .

مواعيد إجازات شهر مايو 2026

يشهد شهر مايو 2026 عددًا من الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، والتي تشمل :

الجمعة 1 مايو 2026: إجازة عيد العمال

الجمعة 15 مايو 2026: إجازة نهاية الأسبوع

السبت 16 مايو 2026: إجازة نهاية الأسبوع

الجمعة 22 مايو 2026: إجازة نهاية الأسبوع

السبت 23 مايو 2026: إجازة نهاية الأسبوع

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 27 مايو 2026: إجازة أول أيام العيد

الخميس 28 مايو 2026: إجازة ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: إجازة ثالث أيام العيد (تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع)

السبت 30 مايو 2026: إجازة رابع أيام العيد (تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع)

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بعد إجازة عيد الأضحى، تتبقى عدد من الإجازات الرسمية الهامة خلال عام 2026، نستعرضها كالتالي :

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 27 مايو - السبت 30 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى المبارك (5 أيام)

الأربعاء 17 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية (بداية العام الهجري الجديد 1448)

الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)



نصائح للاستعداد لإجازة عيد الأضحى

مع اقتراب موعد إجازة عيد الأضحى 2026، ينصح الخبراء المواطنين بالاستعداد المبكر لهذه العطلة الطويلة من خلال :