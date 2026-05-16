موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. هل تم إعلانها بشكل رسمي؟

يسعى المواطنون إلى الاطلاع على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، والتي يحصل عليها الأفراد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يحتفل المسلمون بها وسط أجواء من البهجة والفرحة طالبين من الله أن يجعلهم في العام القادم على جبل عرفات لكي يؤدوا فريضة الحج، إذ تعد إجازة عيد الأضحى المبارك من أطول الإجازات في العام.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

كشف أجندة العطلات الرسمية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الجمعة الموافق 29 من الشهر ذاته، حيث يحصل المواطنون كإجازة رسمية وفقا للقانون.

ونصت المادة 129 من القانون رقم 14 لسنة 2025 على الآتي: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

هل تم الإعلان عن إجازة عيد الأضحى بشكل رسمي؟

لم تعلن الحكومة عن إجازة عيد الأضحى بشكل رسمي حتى الآن، لكن يتوقع أن يكشف مجلس الوزراء عن الموعد الرسمي للإجازة عبر الصفحة الرسمية، حيث ينتظر المواطنون الإعلان لتنظيم أوقاتهم طوال فترة العيد سواء بتحديد موعد زيارة الأهل والأصدقاء أو الخروج لأماكن التنزه مع الأسرة، حيث تعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمثابة فرصة للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة.

كام يتبقى على إجازة عيد الأضحى؟

بالاطلاع على أجندة العطلات الرسمية، فيمكن التعرف على إجابة سؤال كام باقي على إجازة عيد الأضحى؟، حيث لم يتبقى سوى 10 أيام للحصول على الإجازة.

كما ننوه أن هذه الفترة ستحدد وفقا للاستطلاع هلال شهر ذي الحجة من قبل دار الإفتاء لتحديد موعد عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

يصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 إلى 4 أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الجمعة، وفقا لما كشفت عنه أجندة العطلات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال السطور التالية:

يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026- موعد وقفة عرفات.

يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026- أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026- ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الجمعة 29 مايو 2026- ثالث أيام عيد الأضحى.