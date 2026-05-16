سنة نبوية لا تنساها.. آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى 2026

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى 2026 والأيام الأولى من شهر ذي الحجة، يرغب الكثير من المسلمين معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية وآدابها، ومن أبرزها حكم أخذ المضحي شيئًا من شعره أو تقليم أظافره قبل ذبح الأضحية.

حكم حلاقة المضحي أو تقليم أظافره

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أخذ المضحي شيئًا من شعره أو تقليم أظافره، وقالت: «يُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

ودليل هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

ولذلك فإنه يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى، خروجًا من الخلاف.

مبطلات أضحية عيد الأضحى

- العمياء «فاقدة البصر».

- المبشومة أي المتخومة والمقصود بها التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت إلى أن يزول الخطر عنها.

- الأضحية إذا تعسرت ولادتها إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية العاجزة عن المشي لعاهة ما، سواء كانت مقطوعة أحد الرجلين.

موعد عيد الأضحى 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

فيما ستكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، بعد صلاة المغرب يوم الأحد الموافق 29 ذي القعدة من العام الهجري، الموافق 17 مايو من العام الميلادي.

وتلتزم دار الإفتاء بما تعلنه المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، حيث تستطلع السعودية الهلال مساء يوم السبت الموافق 16 مايو والموافق 29 ذي القعدة لديها، حيث أنها تسبق مصر بيوم في التاريخ الهجري.