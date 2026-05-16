أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

أكد الإعلامي أمير هشام، ان معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك يتجه لمشاركة خوان بيزيرا في مركز صانع الألعاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي تقام غدًا السبت.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: بيزيرا هو من أهم مفاتيح اللعب لنادي الزمالك، وهناك رغبة في الاعتماد عليه كصانع ألعاب، ومشاركة عدي الدباغ كجناح أيمن، وشيكو بانزا في مركز الجناح الأيسر، فيما يلعب ناصر منسي في مركز المهاجم الصريح.

وأضاف: وفي الوسط يلعب محمد شحاتة وعبدالله السعيد، بينما يلعب الرباعي محمد إسماعيل وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد والونش في الدفاع، فيما سيحرس المرمى المهدي سليمان.

وتابع: من الصعب أن يلحق عمر جابر بالمباراة في ظل معاناته من الإصابة، وهناك اختبار طبي للاعب غدًا لو اجتازه بنجاح ربما يكون موجودًا على مقاعد البدلاء، وفي حال عدم التأكد من تعافيه، فأنه سيكون خارج حسابات معتمد جمال.

وزاد: بنسبة كبيرة، قد يرتدي محمد شحاتة شارة قيادة الزمالك في لقاء الغد، أسوة بما حدث في مباراة الذهاب الجزائر، في إطار دعمه ومساندته بعد وفاة والده خلال وجود البعثة في الجزائر، ومشاركته في اللقاء.