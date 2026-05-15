استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إعادة مبلغ مالي يقدر بمليون و400 ألف جنيه لمواطن سوداني، بعد تعرضه لواقعة سرقة على يد تشكيل عصابي بمنطقة الهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المجني عليه أفاد فيه بتعرضه للاستيلاء على المبلغ المالي من قبل عدد من الأشخاص، عقب استدراجه إلى منطقة الهرم.

وعلى الفور، كثفت فرق البحث جهودها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استدراج المواطنين وسرقتهم بأساليب احتيالية.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمين، وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه، وتم إعادة الأموال كاملة إلى صاحبها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.