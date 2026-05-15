الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
آية التيجي

تُعد البامية من أكثر الخضروات التي تثير الجدل بسبب قوامها اللزج، فهناك من يعشقها وآخرون يتجنبونها تمامًا. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذا القوام نفسه قد يحمل فوائد صحية مذهلة، خاصة لصحة القلب ومستويات الكوليسترول.

وبحسب تقرير نشره موقع Osoaa، فإن البامية تحتوي على مادة هلامية غنية بالألياف القابلة للذوبان، تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار وتقليل خطر انسداد الشرايين.

وأوضح التقرير أن السر الرئيسي وراء فوائد البامية يعود إلى المادة اللزجة المعروفة باسم “الميوسيلاج”، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان يعمل داخل الجهاز الهضمي بعدة خطوات:
ـ عند تناول الدهون، ينتج الكبد العصارة الصفراوية المصنوعة من الكوليسترول للمساعدة في الهضم.
ـ الألياف الموجودة في البامية ترتبط بهذه العصارة داخل الأمعاء.
ـ هذا الارتباط يمنع إعادة امتصاص العصارة الصفراوية مرة أخرى.
ـ يتخلص الجسم منها عبر الفضلات، ما يدفع الكبد لاستخدام المزيد من الكوليسترول الضار LDL لإنتاج عصارة جديدة.
ـ النتيجة النهائية هي انخفاض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل تراكم الدهون داخل الشرايين.

وأشار التقرير إلى أن البامية تحتوي أيضًا على مركبات “البوليفينول” المضادة للأكسدة، التي تساعد في منع أكسدة الكوليسترول، وهي العملية المرتبطة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

فوائد أخرى للبامية لصحة القلب

ولا تتوقف فوائد البامية عند خفض الكوليسترول فقط، بل تمتد إلى عدة جوانب صحية مهمة، أبرزها:
ـ تنظيم مستويات السكر في الدم:
الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البامية تبطئ امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على تقليل ارتفاع الجلوكوز المفاجئ بعد الوجبات ويحافظ على التوازن الأيضي.
ـ غنية بمضادات الأكسدة:
تحتوي البامية على مركبات مثل الفلافونويدات وIsoquercetin، وهي عناصر تساعد على حماية الأوعية الدموية من الالتهابات والإجهاد التأكسدي.
ـ مصدر جيد للمغنيسيوم:
المغنيسيوم عنصر ضروري للحفاظ على انتظام ضربات القلب وتنظيم ضغط الدم، كما يرتبط انخفاضه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

مقارنة بين البامية وأطعمة أخرى تخفض الكوليسترول

وأوضح التقرير أن البامية تتميز عن بعض الأطعمة الشهيرة بخفض الكوليسترول بسبب انخفاض سعراتها الحرارية واحتوائها العالي على الألياف الهلامية.

كيف تطهو البامية بدون القوام اللزج؟

وقد يكون القوام اللزج السبب الرئيسي وراء كراهية البعض للبامية، لكن التقرير كشف عدة طرق تقلل هذه المشكلة، منها:
ـ طهي البامية على حرارة مرتفعة.
ـ إضافة الليمون أثناء الطهي لتقليل المادة اللزجة.
ـ تجفيف البامية جيدًا قبل التقطيع.
ـ تجنب تكديسها في المقلاة حتى لا تحتفظ بالرطوبة.

هل البامية تستحق العودة إلى مائدتك؟

وأكد التقرير أن البامية ليست مجرد خضار تقليدي، بل “سوبر فود” منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب وتساعد على تقليل خطر أمراض الشرايين.

لذلك، إذا كنت تتجنب البامية بسبب قوامها، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير ومنحها فرصة جديدة، خاصة مع فوائدها المحتملة للكوليسترول وصحة القلب.

