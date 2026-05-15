استشهاد 4 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي طال شقة ومركبة بمدينة غزة

استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم /الجمعة/، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة ومركبة مدنية في مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال قصف شقة في عمارة على مفرق "أبو الكاس" في حي الرمال غرب مدينة غزة، ومركبة مدنية ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,744 شهيدا، و172,588 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

بينما وصل إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 857، وإجمالي الإصابات إلى 2,486، فيما جرى انتشال 771 جثمانا