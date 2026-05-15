القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

يُعد فيتامين B12 من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الأعصاب وإنتاج الطاقة وتحسين التركيز، لكن توقيت تناوله قد يلعب دورًا مهمًا في الاستفادة القصوى منه.

لماذا يُنصح بتناول فيتامين B12 صباحًا؟

وكشف تقرير طبي نشر في موقع Pillo Care، أن أفضل وقت لتناول مكملات B12 هو في الصباح، سواء على معدة فارغة أو مع وجبة الإفطار، لتحقيق أعلى امتصاص ودعم مستويات الطاقة طوال اليوم.

وبحسب التقرير، يشارك فيتامين B12 بشكل مباشر في عملية تحويل الطعام إلى طاقة داخل الجسم، لذلك فإن تناوله صباحًا يساعد على تعزيز النشاط والانتباه خلال ساعات النهار.

كما أشار الخبراء إلى أن تناول B12 في المساء قد يسبب صعوبة في النوم لدى بعض الأشخاص، خاصة أنه يمنح الجسم دفعة من النشاط قد تؤثر على الاسترخاء ليلًا.

هل يُؤخذ B12 على معدة فارغة أم بعد الأكل؟

وأوضح التقرير أن فيتامين B12 من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، لذلك لا يحتاج إلى الدهون ليتم امتصاصه مثل فيتامين D أو أوميجا 3.

ويمكن تناوله:

على معدة فارغة

مع الإفطار

أو حتى مع كوب ماء فقط

لكن إذا تسبب في اضطراب بالمعدة، فمن الأفضل تناوله مع الطعام.

شرب القهوة مع فيتامين B12

احذر شرب القهوة مباشرة بعد B12

وحذر الخبراء من تناول القهوة أو الشاي فورًا بعد مكملات B12، لأن بعض المركبات الموجودة فيهما قد تقلل من امتصاص الفيتامين.

وينصح بترك فاصل زمني لا يقل عن 30 دقيقة بين تناول فيتامين B12 وشرب القهوة.

من الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12؟

وأكد التقرير أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12، وتشمل:

ـ النباتيين

ـ الأشخاص فوق سن الخمسين

ـ مرضى السكري الذين يتناولون دواء الميتفورمين

ـ مستخدمي أدوية الحموضة لفترات طويلة

ـ من يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي

أعراض نقص فيتامين B12

وقد يتطور نقص B12 ببطء، وتشمل أبرز الأعراض:

التعب والإرهاق المستمر

ضعف التركيز وتشوش الذهن

التنميل في اليدين والقدمين

ضعف التوازن

شحوب الجلد

تقرحات الفم

ضعف الذاكرة

وينصح الأطباء بإجراء تحليل دم عند ظهور هذه الأعراض للتأكد من مستويات الفيتامين.

هل يمكن تناول جرعات كبيرة من B12؟

وأوضح التقرير أن فيتامين B12 آمن نسبيًا لأن الجسم يتخلص من الكميات الزائدة عبر البول، لذلك فإن التسمم الناتج عنه نادر للغاية، لكن الجرعات العالية لن تمنح طاقة إضافية إذا كانت مستويات الفيتامين طبيعية بالفعل.

أيهما أفضل.. الأقراص العادية أم تحت اللسان؟

وذكر التقرير أن مكملات B12 التي تُؤخذ تحت اللسان قد تكون أفضل لكبار السن أو لمن يعانون من ضعف الامتصاص أو مشاكل المعدة، لأنها تتجاوز الجهاز الهضمي ويتم امتصاصها مباشرة عبر الفم.

أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم الاستفادة من الأقراص التقليدية بشكل طبيعي.