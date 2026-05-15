الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله

محمد بدران

نشر القارئ الكويتي مشاري العفاسي عبر حسابه على موقع فيسبوك أنشودة وطنية جديدة حملت طابعا حماسيا، جاءت كلماتها معبرة عن معاني الانتماء والاعتزاز بعدد من الدول العربية، من بينها مصر والسودان والعراق والكويت واليمن.

وتضمنت أنشودة مشاري العفاسي عبارات ذات طابع وجداني ووحدوي، أشارت إلى روابط الأخوة بين الشعوب، وإلى دور الدول في مواقف الحرب والسلم، إضافة إلى إبراز مكانة دولة الكويت وقيادتها، في سياق شعري يعكس مشاعر الفخر والولاء.

كما حملت الأنشودة إشارات إلى عدد من العواصم العربية، مع التركيز على قيم التضحية والانتماء والدعم المتبادل بين الشعوب، في أسلوب إنشادي حماسي اعتاد عليه العفاسي في بعض أعماله ذات الطابع الوطني.

الانشودة

حول على الســ ـودان واقبل على اسوان

القاهره تقهر عــ ـدوٍ لفانا

هذي مصر للــ ـحــ ـرب والسلم عنوان

نبقى لها وتبقى لنا واخويانا

من اليــ ـمن بــ ـغداد لـ حدود صــ ـفــ ـوان

ادخل على دارٍ معاها ولانا

هذي الكويت منزحه كل طمعان

ياما سقينا ترابها من دمــ ـانا

دار الصباح نحطها بين الاجفان

ابو طلال الشيخ مشعل ذرانا

مشعل يهز الكون لاهتز دسمان

وحنا معه للمــ ـوت كانه خذانا

وصباح ابو خالد عن الحق مالان

قريب منا ولا بغيناه جانا

ويُعد الشيخ مشاري بن راشد العفاسي من أبرز القراء والمنشدين في العالم الإسلامي، وسبق له تقديم العديد من الأعمال الإنشادية والقرآنية التي لاقت انتشارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.

