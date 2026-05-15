الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

محمد صبيح

سجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالأسعار المُسجَّلة أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع التحركات السعرية في الأسواق العالمية. وجاءت حركة السعر كالآتي:

عيار 21 - الفارق اليومي

هبط 55 جنيه

جنيه الذهب - الفارق اليومي

هبط 440 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 مايو 2026

سعر الذهب في مصر

دولار الصاغة اليوم: 53.97 جنيه للشراء | مقابل 52.90 جنيه في البنك

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو 2026 موجة تراجع طفيفة، إذ فقد عيار 21 - الأكثر مبيعًا في السوق المصرية - نحو 55 جنيهًا مقارنةً بإغلاق أمس، وجاء سعر البيع عند 6,895 جنيهًا للجرام. في المقابل تراجع جنيه الذهب بمقدار أكبر بلغ 440 جنيهًا ليستقر عند 55,160 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

العيارسعر البيعسعر الشراء
عيار 247,880 جنيه7,810 جنيه
عيار 21 6,895 جنيه6,835 جنيه
عيار 185,910 جنيه5,860 جنيه
عيار 144,595 جنيه4,555 جنيه
جنيه الذهب55,160 جنيه54,680 جنيه
الأونصة بالجنيه245,095 جنيه242,965 جنيه
الأونصة بالدولار4,541.53 دولار

يُعدّ عيار 21 المعيار السائد في المشغولات الذهبية المصرية، ويستحوذ على الحصة الأكبر من التداولات اليومية. سجّل سعر بيع الجرام من عيار 21 اليوم 6,895 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 6,835 جنيهًا، بفارق 60 جنيهًا بين سعرَي البيع والشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يُمثّل جنيه الذهب الوحدة الشعبية الأكثر تداولًا في مصر للاستثمار الذهبي، ويزن 8 جرامات من عيار 21. بلغ سعر بيعه اليوم 55,160 جنيهًا، في حين وصل سعر شرائه إلى 54,680 جنيهًا. وكان قد سجّل أمس 55,600 جنيه، وبذلك يكون الانخفاض اليومي 440 جنيهًا.

الأونصة الذهبية وسعر الدولار

تُداوَل الأونصة الذهبية عالميًا عند مستوى 4,541.53 دولارًا، فيما يُحاكي ذلك محليًا بسعر 245,095 جنيهًا للبيع و242,965 جنيهًا للشراء. ويُسجّل دولار الصاغة اليوم 53.97 جنيهًا مقارنةً بـ52.90 جنيه في البنك المركزي، مما يعكس فارقًا في سعر الصرف يؤثر على تسعير المعدن الأصفر محليًا.

أسئلة شائعة عن أسعار الذهب اليوم في مصر

كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 مايو 2026؟

يبلغ سعر بيع الجرام من عيار 21 اليوم 6,895 جنيهًا، وسعر الشراء 6,835 جنيهًا.

كم سعر جنيه الذهب اليوم في مصر؟

سجّل جنيه الذهب اليوم 55,160 جنيهًا للبيع، بانخفاض 440 جنيهًا عن أمس.

هل انخفض سعر الذهب اليوم أم ارتفع؟

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع عيار 21 بمقدار 55 جنيهًا وجنيه الذهب بمقدار 440 جنيهًا مقارنةً بأمس الخميس.

