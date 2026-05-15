440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

سجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالأسعار المُسجَّلة أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع التحركات السعرية في الأسواق العالمية. وجاءت حركة السعر كالآتي:

دولار الصاغة اليوم: 53.97 جنيه للشراء | مقابل 52.90 جنيه في البنك

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو 2026 موجة تراجع طفيفة، إذ فقد عيار 21 - الأكثر مبيعًا في السوق المصرية - نحو 55 جنيهًا مقارنةً بإغلاق أمس، وجاء سعر البيع عند 6,895 جنيهًا للجرام. في المقابل تراجع جنيه الذهب بمقدار أكبر بلغ 440 جنيهًا ليستقر عند 55,160 جنيهًا.

العيار سعر البيع سعر الشراء عيار 24 7,880 جنيه 7,810 جنيه عيار 21 6,895 جنيه 6,835 جنيه عيار 18 5,910 جنيه 5,860 جنيه عيار 14 4,595 جنيه 4,555 جنيه جنيه الذهب 55,160 جنيه 54,680 جنيه الأونصة بالجنيه 245,095 جنيه 242,965 جنيه الأونصة بالدولار 4,541.53 دولار

يُعدّ عيار 21 المعيار السائد في المشغولات الذهبية المصرية، ويستحوذ على الحصة الأكبر من التداولات اليومية. سجّل سعر بيع الجرام من عيار 21 اليوم 6,895 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 6,835 جنيهًا، بفارق 60 جنيهًا بين سعرَي البيع والشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يُمثّل جنيه الذهب الوحدة الشعبية الأكثر تداولًا في مصر للاستثمار الذهبي، ويزن 8 جرامات من عيار 21. بلغ سعر بيعه اليوم 55,160 جنيهًا، في حين وصل سعر شرائه إلى 54,680 جنيهًا. وكان قد سجّل أمس 55,600 جنيه، وبذلك يكون الانخفاض اليومي 440 جنيهًا.

الأونصة الذهبية وسعر الدولار

تُداوَل الأونصة الذهبية عالميًا عند مستوى 4,541.53 دولارًا، فيما يُحاكي ذلك محليًا بسعر 245,095 جنيهًا للبيع و242,965 جنيهًا للشراء. ويُسجّل دولار الصاغة اليوم 53.97 جنيهًا مقارنةً بـ52.90 جنيه في البنك المركزي، مما يعكس فارقًا في سعر الصرف يؤثر على تسعير المعدن الأصفر محليًا.

