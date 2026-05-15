مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

تستعد دار المزادات الفرنسية Osenat لطرح مجموعة نادرة تضم 49 سيارة من طراز Renault 5 الكلاسيكي في مزاد إلكتروني، في واحدة من أكبر المجموعات الخاصة التي تظهر لعشاق السيارات الفرنسية القديمة.

وتعود السيارات إلى الراحل إيمانويل شنايدر، الذي أمضى أكثر من عقدين في جمع نسخ مختلفة من هذا الطراز الشهير، محتفظا بها داخل مستودع واحد، بدافع شغفه الكبير بالسيارة التي ارتبطت بذكريات طفولته وشبابه.

ويضم المزاد، المستمر حتى 18 مايو، نسخ متعددة من الجيل الأول لـ"رينو 5" الذي ظهر لأول مرة عام 1972، ويعد أحد أبرز الطرازات التي ساهمت في تغيير مفهوم السيارات الصغيرة داخل أوروبا خلال السبعينيات.

وتتنوع السيارات المعروضة بين نسخ بثلاثة وخمسة أبواب، إضافة إلى بعض الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، فيما تختلف حالتها الميكانيكية بسبب توقف معظمها عن العمل منذ سنوات طويلة.

اللافت في المجموعة أن مالكها كان يمنح كل سيارة اسم نسائي خاص، مثل إيفون وأماندا ودينيز، في تعبير واضح عن ارتباطه العاطفي الكبير بهذه السيارات، التي تحولت بالنسبة له إلى جزء من ذكرياته الشخصية.

وعند ظهورها لأول مرة، اعتبرت رينو 5 ثورة حقيقية في عالم السيارات الحضرية، بفضل تصميمها العصري وألوانها الجريئة وحجمها العملي، لتصبح رمزا لفترة شهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة في فرنسا، مع توسع الطبقة الوسطى وزيادة الاعتماد على السيارات الصغيرة داخل المدن.

وتتراوح أسعار السيارات المطروحة بين 200 و5 آلاف يورو، وسط توقعات بإقبال كبير من هواة جمع السيارات الكلاسيكية، رغم أن بعضها يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة شاملة.