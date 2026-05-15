قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026 على صفيح ساخن.. أزمة إيران تهدد المجموعة السابعة
مزايا وعيوب تطبيق نظام المجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026
8 نجوم سوبر.. غيابات الزمالك بـ إياب اتحاد العاصمة| أسماء مفاجآة
نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة
الأعلى للأمناء : إجراءات التعليم ستضمن تكافؤ الفرص في الامتحانات
تصنيع لقاح السرطان .. تفاصيل زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ روسيا
تعاون مصري روسي مرتقب لتوطين تقنيات العلاج البروتوني والطب النووي
امتحانات الثانوية العامة 2026.. تجميع اللجان لتقليل الغش وتعزيز التأمين
ميناء دمياط.. جسر لوجستي يربط أوروبا بالخليج العربي عبر خط "الرورو"
صالح جمعة ليس الأول.. نجوم رفعوا شعار "مش هشجع الأهلي ولا الزمالك"
وزير الخارجية الأمريكي: لن نعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
كريم عاطف

تستعد دار المزادات الفرنسية Osenat لطرح مجموعة نادرة تضم 49 سيارة من طراز Renault 5 الكلاسيكي في مزاد إلكتروني، في واحدة من أكبر المجموعات الخاصة التي تظهر لعشاق السيارات الفرنسية القديمة.

وتعود السيارات إلى الراحل إيمانويل شنايدر، الذي أمضى أكثر من عقدين في جمع نسخ مختلفة من هذا الطراز الشهير، محتفظا بها داخل مستودع واحد، بدافع شغفه الكبير بالسيارة التي ارتبطت بذكريات طفولته وشبابه.

ويضم المزاد، المستمر حتى 18 مايو، نسخ متعددة من الجيل الأول لـ"رينو 5" الذي ظهر لأول مرة عام 1972، ويعد أحد أبرز الطرازات التي ساهمت في تغيير مفهوم السيارات الصغيرة داخل أوروبا خلال السبعينيات.

وتتنوع السيارات المعروضة بين نسخ بثلاثة وخمسة أبواب، إضافة إلى بعض الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، فيما تختلف حالتها الميكانيكية بسبب توقف معظمها عن العمل منذ سنوات طويلة.

اللافت في المجموعة أن مالكها كان يمنح كل سيارة اسم نسائي خاص، مثل إيفون وأماندا ودينيز، في تعبير واضح عن ارتباطه العاطفي الكبير بهذه السيارات، التي تحولت بالنسبة له إلى جزء من ذكرياته الشخصية.

وعند ظهورها لأول مرة، اعتبرت رينو 5 ثورة حقيقية في عالم السيارات الحضرية، بفضل تصميمها العصري وألوانها الجريئة وحجمها العملي، لتصبح رمزا لفترة شهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة في فرنسا، مع توسع الطبقة الوسطى وزيادة الاعتماد على السيارات الصغيرة داخل المدن.

وتتراوح أسعار السيارات المطروحة بين 200 و5 آلاف يورو، وسط توقعات بإقبال كبير من هواة جمع السيارات الكلاسيكية، رغم أن بعضها يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة شاملة.

Renault 5 الكلاسيكي Renault 5 دار المزادات الفرنسية Osenat السيارات الفرنسية القديمة السيارات الكلاسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الفنانة فرح يوسف

وفاة والدة فرح يوسف

مشغولات ذهبية

رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف

حالة الطقس

بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية

ترشيحاتنا

روجينا

بفستان قصير.. روجينا تخطف الأنظار عبر انستجرام

محمد حمدي

طبيب بيراميدز يكشف تطورات تأهيل محمد حمدي بعد الجراحة

معتمد جمال

المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم

بالصور

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد