رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

العملي غداً والتحريري 6 يونيو|معلومات وتفاصيل رسمية عن امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا بشأن الاستعدادات الجارية والتجهيزات لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026  يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتضمن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026  ، الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وفي إطار الاستعدادات الجارية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الخطوات والإجراءات التنظيمية، حيث تم اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للدور الأول لعام 2026، على أن تُعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

  •     تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.
     
  •    تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
     
  •     يبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.
     
  •    تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام البوكليت بإستثناء بعض المواد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 ، سوف تُعقد بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

