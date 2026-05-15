تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

يتساءل العديد من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، عن أسباب رفض لطلبهم.

أسباب رفض المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي

وفي إطار ذلك أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن رفض العميل يكون لسبب من هذه الأسباب.

عدم تطابق المعلومات المقدمة

إما أن يتم رفضه بسبب عدم تطابق المعلومات المقدمة وقت التقديم مع نتائج الاستعلام الميداني من حيث الدخل وقت التقديم أو امتلاك وحدة سكنية.

الاستعلام الائتماني

وتابعت:" أو بسبب الاستعلام الائتماني الذي يتم من خلال جهات التمويل وتصنيف العميل الائتماني وفقًا لقواعد البنك المركزي المنظمة لهذا الأمر.

سبق الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض

وأكلمت :"أو بسبب سبق الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، وذلك في ضوء أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي ينص في مادته رقم (١٩) على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.

كما تابعت :" أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى بيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو من قطعة أرض أو دعم من الصندوق".

التظلم على نتيجة الإسكان الاجتماعي

كما أضافت مي عبدالحميد أنه يُتاح لكافة المواطنين التظلم من نتيجة الطلب في حالة الرفض، وذلك خلال فترة بحد أقصى عام من تاريخ الرفض، حيث يتم إخطار المواطن بالموقف برسالة نصية على الهاتف المسجل عند التقديم لدى الصندوق.

كما يمكن متابعة حالة الملف أولاً بأول من خلال عدة وسائل يتيحها الصندوق، مثل الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك، ومركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي،

وفي حالة مرور أكثر من عام على تاريخ الرفض سواء كان بسبب الاستعلام الميداني أو الائتماني أو سبق الاستفادة أو غيرها من الأسباب يعتبر ملف المواطن مرفوض نهائيًا، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المذكورة في كراسات الشروط التي يتم طرحها للمواطنين.

كما أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بعض العملاء يتقدمون بشكاوى حول رغبتهم في سحب مقدم جدية الحجز أو وجود مشكلة تواجههم في عملية السحب.

سكن لكل المصريين

وفي هذا الإطار أوضحت أن كافة عملاء مشروعات "سكن لكل المصريين" متاح لهم استرداد مقدم جدية الحجز والأقساط ربع السنوية من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد مميكن، وفي حال وجود أي صعوبات في سحب مقدم جدية الحجز، يجب على المواطن الدخول على منصة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات وتقديم الشكوى حتى يمكن حل المشكلة في أسرع وقت من خلال الرابط التالى : https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA