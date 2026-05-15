حملات مفاجئة تسقط 4 مراكز توليد مخالفة في سوهاج

واصلت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث أسفرت جولات التفتيش الأخيرة عن غلق 4 مراكز نساء وتوليد بمركزي طما والبلينا، بعد رصد مخالفات تمس معايير السلامة الطبية والضوابط المنظمة للولادات الطبيعية الآمنة.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص والتعامل الفوري مع أي تجاوزات قد تؤثر على صحة المواطنين.

ماذا حدث؟

وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن لجان التفتيش الفني التابعة لإدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، نفذت حملات موسعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتم خلالها اكتشاف مخالفات تتعلق بعدم تطبيق الدلائل الإرشادية الخاصة بمتابعة حالات الولادة، وعلى رأسها “تصنيف روبسون” ومخطط “البارتوجرام”، وهما من الأدوات الأساسية لتقييم حالات المخاض وتحديد مدى الحاجة للتدخل القيصري.

وأكد وكيل الوزارة أن تجاهل تلك الإجراءات يُعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة الأم والطفل، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بقوة لضبط ملف الولادات القيصرية غير المبررة، وإلزام جميع المنشآت الطبية بتطبيق المعايير العلمية المعتمدة داخل غرف الولادة.

وأضاف أن قرارات الغلق جاءت بعد التأكد من وجود قصور واضح في الالتزام بالاشتراطات الفنية والطبية، مؤكدًا أن الحملات الرقابية لن تتوقف، وأن أي منشأة يثبت مخالفتها ستواجه الإجراءات القانونية دون استثناء.

واختتمت مديرية الصحة بيانها بالتأكيد أن الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال يمثل أولوية قصوى، داعية أصحاب المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام الكامل بالمعايير المهنية المعتمدة لتقديم خدمة صحية آمنة تحفظ أرواح المواطنين.