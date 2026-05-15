قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملايين يورو.. الأهلي يرصد أربعة مدربين أجانب لخلافة توروب
حريق في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس
هل تجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة ؟
منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة
تنظيم الاتصالات: جودة خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول تتجاوز 9 من 10 في مصر
البابا تواضروس: نرفض مباركة زواج المثلـ.يين والحوار اللاهوتي مع الكاثوليك متوقف
السعودية: يجب محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاك المقدسات الإسلامية بفلسطين
رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف
عقوبات تصل إلى 50 مليون جنيه لمواجهة فوضى الأنشطة البيولوجية
نتنياهو: أزلنا الخطر النووي الإيراني وأعدنا جميع المختطفين
زيارة بـ30 مليون دولار.. مدينة طائرة ترافق ترامب إلى الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: اقتحام بن غفير للأقصى ورفع علم الاحتلال تصعيد خطير وانتهاك لقدسية المسجد

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

قال مرصد الأزهر، إن القضية الفلسطينية تحيي في الـ 15 من مايو الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، وهو المصطلح الذي يشير إلى المأساة الإنسانية التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948، عقب المجازر الصهيونية، والتي أسفرت عن تهجير وتشريد أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم، إضافة إلى تدمير مئات القرى الفلسطينية. وقد ترتب على ذلك نشوء أزمة لاجئين ممتدة، إذ يُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين وأسرهم اليوم بعدة ملايين داخل فلسطين وخارجها.

يوم القدس

وأضح المرصد في بيان له، أنه في عام 2026، يتزامن هذا اليوم مع ما يُسمى صهيونيًا بـ "يوم القدس- יום ירושלים"، وهو مناسبة تُحيي ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 خلال حرب يونيو، وضمّها لاحقًا إلى ما أطلقوا عليه "توحيد القدس" ووضع المدينة بأكملها تحت السيطرة الصهيونية. ويُنظر إلى هذه المناسبة باعتبارها حدثًا مركزيًا في الخطاب القومي والديني الصهيوني، حيث تُقام خلالها فعاليات ومسيرات واسعة داخل القدس المحتلة.

جماعات الهيكل

وتابع: وتتصاعد في هذا اليوم الدعوات من جماعات دينية يهودية تُعرف بـ "جماعات الهيكل" لفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، بالتزامن مع تنظيم "مسيرة الأعلام" التي تشهد رفع أعلام الكيان في شوارع القدس، خاصة في البلدة القديمة، في أجواء ذات طابع عنصري.

اقتحام المسجد الأقصى

وأكمل: وبهذه المناسبة، أصدرت "مدرسة جبل الهيكل" كتيّبًا جديدًا للتحريض على اقتحام المسجد الأقصى، تضمّن اقتباسات لعدد من الحاخامات البارزين حول مسألة الاقتحام وفق ما أسموه بـشروط "الطهارة" الدينية، ويعرض الكتيّب آراء فقهية تعتبر دخول أجزاء من المسجد المبارك ممكنًا وفق ضوابط محددة، مع الإشارة إلى تزايد تدريجي في أعداد المقتحمين الذين يتبعون هذه التوجيهات.

اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين


وواصل: وعلى خلفية هذه المناسبة، شهد المسجد الأقصى اليوم الخميس (14 مايو) اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، حيث أفادت تقارير باقتحام أكثر من 1281 مستوطن لباحات المسجد، تحت حماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال، وبمشاركة شخصيات سياسية، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط المكان.

 حدة التوتر في المدينة المقدسة

واستطرد: ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الدعوات المطالبة بفتح المسجد الأقصى أمام المقتحمين غدًا الجمعة، رغم أنه يُحظر عادةً دخول المستوطنين إلى باحات المسجد في هذا اليوم، ما يزيد من حدة التوتر في المدينة المقدسة.

محاولة فرض وقائع تهويدية


من جانبه، يشير مرصد الأزهر إلى أن سلطات الاحتلال تستغل هذه المناسبة الصهيونية لترسيخ وجودها في المسجد الأقصى المبارك ومحاولة فرض وقائع تهويدية فيه، في ظل تحريض متواصل من جماعات "الهيكل" المزعوم على اقتحامه، وتوفير الحماية الأمنية لتلك الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال.


وأكد المرصد أن هذه الممارسات تتجلى أيضًا في الدعم السياسي والرمزي لها، بما في ذلك قيام مسؤولين في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي، باقتحام باحات الأقصى ورفع علم الكيان داخله، في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا في انتهاك قدسية المسجد.

ذكرى النكبة الفلسطينية جماعات الهيكل الأقصى يوم القدس القدس المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد