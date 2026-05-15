منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

بدأت منتجات البيض المجفف (البودرة) والبيض المبسطر في شق طريقها إلى الأسواق الخارجية، ضمن توجه يستهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة فرص التصدير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع القطاع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

نائب شعبة الدواجن: صفار البيض المصري يفتح بابًا جديدًا للتصدير

قال الدكتور عبدالعزيز السيد أبو الفتوح، نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن مصر نجحت في الحصول على موافقة تصديرية لإحدى الشركات الوطنية لتصدير أول شحنة من صفار البيض المجفف بكمية تصل إلى 30 طنًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة.

وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة، أن هذه الشحنة تعد أول تجربة تصديرية من نوعها لصفار البيض المصري، متوقعًا أن تتبعها شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة، في ظل التطور الذي يشهده قطاع صناعة الدواجن والتصنيع الغذائي في مصر.

وأضاف أن إنتاج صفار البيض المجفف يتطلب تقنيات خاصة ومعدات متطورة، لافتًا إلى أن مصر كانت تعتمد خلال الفترات الماضية على استيراد هذه المنتجات من الخارج، حيث كان يصل سعر الكيلو إلى نحو 12 دولارًا، الأمر الذي يجعل التصنيع المحلي خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إلى أن هذه المنتجات تُستخدم بصورة كبيرة داخل الشركات الوطنية والمطاعم والمخابز والفنادق وقطاع صناعة الحلويات، مؤكدًا أن توفيرها محليًا من شأنه دعم السوق وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

وأكد أن تصدير صفار البيض المجفف يمثل نجاحًا جديدًا لصناعة الدواجن المصرية، معربًا عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة توسعات جديدة في المنتجات التصديرية بما يعزز مكانة القطاع وقدرته على المنافسة.

وفيما يتعلق بتأثير التصدير على السوق المحلي، شدد أبو الفتوح على أن الكميات المخصصة للتصدير لن تؤثر على أسعار البيض أو حجم المعروض، موضحًا أن إنتاج مصر السنوي من البيض يتجاوز 16 مليار بيضة، ما يجعل الكميات المصدرة محدودة مقارنة بحجم الإنتاج الكلي.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل إضافة اقتصادية مهمة من خلال زيادة الصادرات وجلب العملة الأجنبية، إلى جانب دعم قطاع الدواجن للوصول إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الأعباء المرتبطة باستيراد مستلزمات الإنتاج، خاصة الأعلاف ومكوناتها الأساسية مثل الذرة والصويا.