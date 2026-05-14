عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، تفاصيل مؤثرة عن حياة والده ووصيته الأخيرة قبل وفاته، مؤكدًا أنه ظل عاشقًا للفن والمسرح حتى أيامه الأخيرة.

وأوضح أن الفنان الكبير كان بسيطًا ومحبًا لأسرته رغم مسيرته الفنية الطويلة ونجاحه الكبير.

وأضاف أن أبو زهرة كان يعتبر الفن رسالة سامية، لذلك حرص على تقديم أعمال خالدة تركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور العربي.

كما أشار إلى أن من أبرز وصاياه الأخيرة خروج جنازته من أمام المسرح القومي، الذي اعتبره بيته الحقيقي طوال سنوات عطائه، نظرًا لارتباطه الكبير بالمسرح وعشقه له منذ بداياته الفنية.

