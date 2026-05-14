استجابة سريعة لأزمة أم رسلان .. الداخلية تتحرك لتنفيذ أحكام الأسرة

أكد الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، أن وزارة الداخلية تفاعلت بشكل مباشر مع حالة السيدة سناء، المعروفة إعلاميًا بـ“أم رسلان”، عقب عرض تفاصيل معاناتها في تنفيذ أحكام الأسرة الخاصة بابنها.

تواصل مباشر بعد الحلقة

وأوضح عامر أن الجهات المعنية تواصلت بالفعل مع سناء، واطلعت على كافة التفاصيل القانونية والإجراءات السابقة المتعلقة بالقضية.

تنفيذ الأحكام ومتابعة الملف

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعهدت بالمساعدة في تنفيذ الأحكام الصادرة، سواء ما يتعلق بالرؤية أو النفقة أو الحضانة، بما يضمن استعادة حقوقها القانونية.

شكر لسرعة التحرك

ووجّه شريف عامر الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، مؤكدًا أن التدخل جاء بشكل فعلي وسريع بعد عرض القضية، في خطوة تعكس الاهتمام بحالات الأسرة الإنسانية المعقدة.