سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مايو 2026 في البنوك
هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟
زعيم الديمقراطيين يحذر ترامب: لا يجب المساومة على تايوان تحت أي ظرف
طقس الجمعة.. شبورة مائية صباحا وحرارة شديدة بالجنوب تتخطى حاجز الـ 40
أسامة كمال: العالم يتجه لنظام دولي جديد بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
زيادة تقترب من ألف جنيه خلال 48 ساعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بنهاية التعاملات
مثلث برمودا يثير الجدل بعد اكتشاف لغز اختفاء السفن.. ما القصة؟
الجهاز الطبي لمنتخب الشباب ينجح في إنقاذ لاعب عمان
أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب
توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد
محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات حلويات باردة وسريعة التحضير، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتأتي حلوى «الدلوعة» للشيف محمد حامد كواحدة من أشهر الحلويات الاقتصادية، ولها مذاق كريمي غني.

وتعتمد وصفة «الدلوعة» على طبقات من الكيك الإسفنجي مع الفواكه الطازجة وخليط الكريم كراميل بالحليب، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للتحلية بعد الغداء أو لتقديمها في العزومات والمناسبات العائلية.

مكونات حلوى الدلوعة:
بسكويت سادة أو كيك إسفنجي مفتت
فواكه مشكلة مقطعة مثل:
الموز
الفراولة
التفاح
2 باكو كريم كراميل جاهز
1 لتر حليب
صوص كراميل للتزيين

طريقة عمل حلوى الدلوعة خطوة بخطوة:
ـ لتحضير الكريم كراميل: في قدر على النار، ضعي الحليب مع محتوى عبوتي الكريم كراميل، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تصل إلى الغليان ويصبح الخليط متجانسًا.
ـ لتجهيز الطبقات: في قالب بايركس أو كاسات التقديم، ضعي طبقة من الكيك المفتت، ثم وزعي فوقها الفواكه المقطعة بالتساوي.
ـ إضافة خليط الكريم: اسكبي خليط الكريم كراميل الدافئ فوق طبقات البسكويت والفواكه، مع الحرص على توزيعه بشكل متساوٍ.
ـ التبريد والتقديم: أدخلي الحلوى إلى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك تمامًا، ثم زيني الوجه بصوص الكراميل وقدميها باردة.

سر نجاح حلوى الدلوعة

ـ يمكن استخدام أي نوع فاكهة متوفر حسب الرغبة.
ـ يفضل استخدام كيك إسفنجي طازج للحصول على قوام أكثر نعومة.
ـ ترك الحلوى في الثلاجة فترة كافية يمنحها تماسكًا أفضل وطعمًا ألذ.
ـ يمكن إضافة مكسرات مجروشة أو شوكولاتة مبشورة للتزيين.

