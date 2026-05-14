طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات حلويات باردة وسريعة التحضير، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتأتي حلوى «الدلوعة» للشيف محمد حامد كواحدة من أشهر الحلويات الاقتصادية، ولها مذاق كريمي غني.

وتعتمد وصفة «الدلوعة» على طبقات من الكيك الإسفنجي مع الفواكه الطازجة وخليط الكريم كراميل بالحليب، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للتحلية بعد الغداء أو لتقديمها في العزومات والمناسبات العائلية.

طريقة عمل حلوى الدلوعة

مكونات حلوى الدلوعة:

بسكويت سادة أو كيك إسفنجي مفتت

فواكه مشكلة مقطعة مثل:

الموز

الفراولة

التفاح

2 باكو كريم كراميل جاهز

1 لتر حليب

صوص كراميل للتزيين

طريقة عمل حلوى الدلوعة خطوة بخطوة:

ـ لتحضير الكريم كراميل: في قدر على النار، ضعي الحليب مع محتوى عبوتي الكريم كراميل، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تصل إلى الغليان ويصبح الخليط متجانسًا.

ـ لتجهيز الطبقات: في قالب بايركس أو كاسات التقديم، ضعي طبقة من الكيك المفتت، ثم وزعي فوقها الفواكه المقطعة بالتساوي.

ـ إضافة خليط الكريم: اسكبي خليط الكريم كراميل الدافئ فوق طبقات البسكويت والفواكه، مع الحرص على توزيعه بشكل متساوٍ.

ـ التبريد والتقديم: أدخلي الحلوى إلى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك تمامًا، ثم زيني الوجه بصوص الكراميل وقدميها باردة.

سر نجاح حلوى الدلوعة

ـ يمكن استخدام أي نوع فاكهة متوفر حسب الرغبة.

ـ يفضل استخدام كيك إسفنجي طازج للحصول على قوام أكثر نعومة.

ـ ترك الحلوى في الثلاجة فترة كافية يمنحها تماسكًا أفضل وطعمًا ألذ.

ـ يمكن إضافة مكسرات مجروشة أو شوكولاتة مبشورة للتزيين.