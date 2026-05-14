محافظ الجيزة يشهد احتفالية الاتحاد المحلي لعمال الجيزة لتكريم 300 عامل

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الحفل السنوي لعيد العمال والذي نظمه الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الجيزة لتكريم 300 عامل من مختلف الشركات والهيئات والقطاع الخاص التابعة للمحافظة، تقديرًا لجهودهم المتميزة ودورهم في دفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

وذلك خلال الاحتفالية التي أُقيمت مساء اليوم بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون

وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية بالمحافظة ومحمد كامل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائب محمد أبو العينين والنائب إيهاب منصور والنائب جرجس لاوندي والنائب محمد علي والدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون وأحمد نظمي مدير مديرية العمل بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تضمن حقوق العمال وتكفل لهم سبل العيش الكريم إلى جانب التوسع في برامج الحماية والتكافل الاجتماعي للنهوض بمستوى معيشتهم وذلك في إطار رؤية الدولة مصر 2030.

وأعرب محافظ الجيزة خلال كلمته عن سعادته بالتواجد وسط نخبة من عمال المحافظة بمختلف الهيئات والشركات مؤكدًا أن لهم الدور الأبرز فيما تشهده الدولة من إنجازات ومشروعات قومية كبرى بمختلف قطاعات التنمية.

كما أكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على دعم جهود التدريب والتأهيل المستمر للعمال بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام الاحتفالية وجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لكافة العاملين بمحافظة الجيزة على ما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء واجباتهم داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهدت الإحتفالية عروض كورال وطنية لطلاب أكاديمية الفنون وسط إشادة كبيرة من الحضور وتسليم دروع للعمال تقديراً لدورهم .