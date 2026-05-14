رفع الباعة المخالفين.. محافظة الجيزة تعيد الانضباط لشارع ناهيا ومحيط المزلقان ببولاق الدكرور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي بولاق الدكرور في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع ناهيا ومحيط المزلقان وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة رفع اكثر من 300 حالة إشغال ونقل الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام وإزالة الأكشاك والتعديات المخالفة والتي كانت تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وإحداث تكدسات بمحيط مزلقان ناهيا بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

كما تضمنت الأعمال تشغيل السلم الكهربائي والمصعد لخدمة المواطنين وكبار السن وإنشاء ممر آمن لتيسير حركة المشاة إلى جانب إنشاء مكتب للإشغالات بمنطقة المزلقان بهدف إحكام المتابعة الميدانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة مشددًا على عدم السماح بعودة المظاهر العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يحقق الانضباط بالشوارع، وتابع الاعمال طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور وممثلي شرطة المرافق.