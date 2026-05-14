محافظ الجيزة: نحرص على دعم الاستثمار الجاد

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حرص المحافظة على دعم مناخ الاستثمار الجاد وتوفير بيئة عمل مستقرة للمستثمرين من خلال تيسير الإجراءات وفقًا للأطر القانونية والضوابط المنظمة بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الجيزة اجتماعات مجالس إدارات المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد بمركز ومدينة الصف وجرزا بمركز ومدينة العياط، لمتابعة انتظام الأعمال وموقف ملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة.

وتابع المحافظ موقف تحديد الموقع الجديد للمقر المخطط إنشاؤه للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد، وذلك بمدخل المدينة عند تقاطع طريق الأوتوستراد مع طريق الواحات مشددًا على حسن استثمار المساحة المخصصة وتوفير مختلف الخدمات الإدارية والمالية والفنية بالموقع بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين مع مراعاة الاحتياجات المستقبلية من الخدمات.

وخلال مناقشته موقف تنفيذ أعمال التوسعة لمحطة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، والمخصص لها مساحة 10.9 فدان، شدد محافظ الجيزة على ضرورة إلزام أصحاب الأنشطة بإجراءات معالجة مياه صرف المصانع قبل ضخها بشبكة الصرف الخاصة بالمحطة وتضمين ذلك ضمن بنود التعاقد على القطع الجديدة حفاظًا على العمر الافتراضي للمحطة ودعمًا لعوامل الاستدامة إلى جانب توفير كميات مياه إضافية لري المساحات المنزرعة وإضافة مساحات جديدة لخدمة التوسعات المستقبلية.

واستعرض ممثلو مجالس الإدارات الطلبات المقدمة من أصحاب الأنشطة الصناعية بالمنطقتين الصناعيتين لتقنين أوضاعهم حيث وجه المحافظ بسرعة البت فيها وقبول الطلبات المستوفية لاشتراطات التقنين مع تحذير غير الجادين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم حال تجاوز المدد الزمنية المحددة لاستيفاء الاشتراطات وسداد مبلغ جدية الطلب، مع التصدي الحاسم لأي تعديات جديدة بالمخالفة للمساحات المتعاقد عليها أو المقننة.

كما استمع المحافظ إلى عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بعرب أبو ساعد وجرزا، موجهًا بسرعة بحثها والرد عليها.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والمستشار هاني محمد علي والمستشار محمد جابر المستشاران القانونيان للمحافظ والمستشار مصطفى فاروق والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس محمود فوزي المشرف على المناطق الصناعية والاستثمارية، ورؤساء مراكز ومدن الصف والعياط، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، وممثلو مجالس إدارات المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، وممثلو الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ورئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد، ومديرو الإدارات المعنية.