العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني

شهدت شواطئ قرية أبوغليلة بمدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، واقعة مأساوية بعدما عثرت الجهات المعنية على مركب صيد يحمل 12 جثة في حالة تحلل ومجهولين الهوية، يُرجح أن يكون على صلة بعمليات الهجرة غير الشرعية.

الأمواج تدفع المركب

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأمواج دفعت المركب إلى الشاطئ، ما أدى إلى اكتشافه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة وبدء أعمال الفحص والمعاينة.

نقل الجثامين



وأكدت مصادر أن الجثامين جرى نقلها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الضحايا، بالإضافة إلى معرفة خط سير المركب ومدة بقائه في عرض البحر.

وتباشر الجهات الأمنية والنيابة المختصة التحقيقات اللازمة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة عقب تداول أنباء الواقعة.