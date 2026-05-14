بعد لقاء ترامب وشي.. واشنطن تلوح بصفقة نفطية ضخمة مع الصين

ألمحت الإدارة الأمريكية إلى إمكانية إبرام تفاهمات جديدة مع الصين لزيادة وارداتها من النفط الأمريكي، عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة بكين، الخميس.

وقال البيت الأبيض إن المحادثات التي استمرت لأكثر من ساعتين شهدت طرح ملف الطاقة ضمن القضايا الرئيسية، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني أبدى اهتمامًا بتوسيع مشتريات بلاده من النفط الأميركي، في إطار مساعي بكين لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات العابرة عبر مضيق هرمز.

من جانبه، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال تصريحات لشبكة CNBC، أن قطاع الطاقة كان حاضرًا بقوة على طاولة المباحثات، لافتًا إلى أن النفط المنتج في ولاية ألاسكا قد يشكل خيارًا استراتيجيًا لتلبية جزء من الطلب الصيني خلال المرحلة المقبلة.

ورغم التصريحات الأمريكية المتفائلة، لم تتطرق البيانات الرسمية أو التغطيات الصادرة عن وسائل الإعلام الصينية إلى أي اتفاقات أو تفاهمات مرتبطة بشراء النفط الأميركي.

كما التزمت وزارة الخارجية الصينية الصمت حتى الآن، دون إصدار أي تعليق رسمي بشأن ما أثير حول هذا الملف بعد قمة بكين.