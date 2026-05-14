ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن موقف الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يشهد أي تغيير، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج.

وأوضح روبيو، خلال مقابلة مع شبكة NBC News، أن ملف تايوان يُطرح باستمرار من الجانب الصيني في مختلف الاجتماعات الثنائية، مشيراً إلى أن واشنطن تكرر موقفها المعروف في كل مرة قبل الانتقال إلى ملفات أخرى.

وقال الوزير الأميركي إن سياسة بلاده تجاه الجزيرة “ما زالت كما هي ولم تتبدل”، مضيفاً أن هذه القضية كانت حاضرة خلال القمة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى أي تعديل في النهج الأمريكي تجاه تايوان.