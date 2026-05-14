قافلة الوفد الطبية تجري عمليات جراحية في مستشفى العريش

تواصل القافلة الطبية لحزب الوفد تحت رعاية الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس الوفد، إجراء الفحوصات الطبية للمرضى، في العديد من التخصصات، لليوم الثاني على التوالي، وسط إقبال كبير، في مستشفى العريش العام. 

وشهد اليوم الثاني إجراء عدد من العمليات الجراحية، على أيدي نخبة من الخبراء والاستشاريين، وكبار أساتذة الجامعات ورؤساء الأقسام الطبية، الذين حضروا من القاهرة خصيصًا لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لمواطني شمال سيناء.

كما شهد اليوم الثاني توافد مئات المرضى لإجراء الكشوفات والفحص، حيث تم إجراء عدد من عمليات المناظير والأنف والأذن والحنجرة.

ويشهد صباح يوم غد الجمعة، في آخر أيام القافلة، إجراء عمليات جراحية بعد حجز بعد المرضى للتجهيز للعمليات.

وتختتم القافلة أعمالها غدًا الجمعة، والتي تم تنظيمها خلال الفترة من 13 ـ 15 مايو الجاري، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، في إطار دعم أهالي المناطق الحدودية وتوفير الخدمات الصحية والغذائية للأسر الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور صلاح سلام، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المناطق الحدودية ورئيس القافلة، إن القافلة حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن اختيار شمال سيناء كبداية لتنظيم القوافل، يأتي انطلاقًا من دعم الدولة المصرية ومساندة أهالي سيناء، تقديرًا لما تحملوه خلال سنوات مواجهة الإرهاب. 

وأضاف أن الهدف من تنظيم تلك القافلة هو حرص حزب الوفد إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنها لم تقتصر على الجانب الطبي فقط.

وأوضح أن قافلة الوفد تضمنت أيضًا توزيع مواد غذائية تم تسليمها للجمعيات الأهلية المعنية بالمستحقين، وكذلك توزيع شتلات الزيتون على صغار المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، إضافة إلى توفير كميات من الأدوية تم تسليمها إلى مستشفى العريش العام، وتم صرفها للمرضى عبر صيدلية المستشفى طوال أيام القافلة.

وأكد الدكتور صلاح سلام أن حزب الوفد يعتزم التوسع في تنظيم القوافل بالمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تنظيم قوافل توعوية وتثقيفية تضم علماء دين وأساتذة جامعات ومتخصصين نفسيين واجتماعيين، بهدف دعم التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري والتثقيف السياسي، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية والقوات المسلحة في حماية الوطن ومواجهة التحديات المختلفة.

