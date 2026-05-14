بسبب خلافات زوجية.. ربة منزل تحاول إنهاء حياتها في الوادي الجديد

استقبل مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ربة منزل في حالة صحية حرجة، عقب محاولة إيذاء نفسها وإنهاء حياتها داخل منزلها بمدينة الخارجة، إثر خلافات زوجية، وجرى التعامل مع الحالة الصحية فور وصولها إلى المستشفى.



بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول ربة منزل إلى مستشفى الخارجة التخصصي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة مرتبطة بمحاولة إيذاء النفس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية

وكشف محضر الواقعة أن السيدة، وتدعى "هـ. ف"، 26 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمنطقة شارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، تعرضت لتدهور في الحالة الصحية داخل منزلها، وجرى نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وقدمت الأطقم الطبية داخل مستشفى الخارجة التخصصي الرعاية العاجلة للحالة الصحية، وجرى وضعها تحت الملاحظة الطبية داخل العناية المركزة، حتى استقرت الحالة الصحية ونجحت جهود الفريق الطبي في إنقاذ حياتها.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة استكمال التحريات حول ملابسات الواقعة، وبيان ظروف الخلافات الزوجية التي سبقت الحادث، وسؤال أسرة السيدة بعد استقرار الحالة الصحية.