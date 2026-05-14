الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الكهرباء الجديدة بعد الإعلان عن بعض الزيادات الرسمية امس، مع استمرار ازمة العدادات الكودية والتي تسببت في جدل واسع مؤخرا ومطالبات بإلغاء تثبيت التسعيرة الموحدة للعداد الكودي. 

هل توجد زيادة في أسعار الكهرباء المنزلية؟


نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، وأضاف بندًا جديدًا يتعلق بأسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية.

وتضمنت الأسعار الجديدة الإبقاء على مختلف أسعار الكهرباء وفقًا للنظام الجديد بالنسبة للاستهلاك المنزلى، فيما زادت تعريفة الشريحة التى يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة ليتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون الاستفادة من التدرج السابق للشرائح.

أسعار الكهرباء الجديدة للمنازل 

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلى على النحو التالى:

• من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.

• من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.

• من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.

• من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.

• من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.

• من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.

• أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

زيادة أسعار الكهرباء لمترو الأنفاق والري والمياه

وتضمن الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة زيادة كبيرة في التعريفة الخاصة بمترو الأنفاق، إذ ارتفع السعر من 110 قروش إلى 189 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%. 

كما زادت أسعار الكهرباء الخاصة بالري لتصل إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 99%، وهي الأعلى بين القطاعات. 

وارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بشركات المياه لتصل إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 78%، أما بالنسبة لباقي المشتركين من القطاعات الأخرى، فأصبحت التعريفة 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 85%. 

وتأتي هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء للقطاعات الخدمية والصناعية كجزء من خطة الدولة لترشيد الاستهلاك وخفض الدعم تدريجيًا.

274 قرش/كيلوات للعداد الكودي

و نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التعريفة الموحدة لمحاسبة المخالفين من خلال العدادات الكودية مسبوقة الدفع بقيمة 274 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

و العداد لا يحمل اسم المشترك، بل "رقم كودي" ولا يعطي أي سند قانوني للوحدة التى تم تركيب العداد بها ولا يمنع قرارات الإزالة، ولا يُستخدم كإثبات سكن. وبالنسبة لنظام المحاسبة لا يتمتع به مستخدمي العدادات الكودية بنظام الشرائح، ويتم المحاسبة من أول كيلو وات ساعة بسعر التكلفة الفعلية وهو 274 قرشا.

أزمة العدادات الكودية 

وكانت وزارة الكهرباء، بدأت منذ أيام مراجعة وفحص ملفات العقارات التى قامت بتركيب العدادات الكودية، فى إطار الحرص على أن تعكس البيانات لدى الوزارة الواقع على الأرض وتحديث الوضع باستمرار وفقًا للأوراق الرسمية.

وتقدم الكثير من المواطنين المتضررين بشكاوى إلى الجهات المعنية ومراكز خدمة العملاء خلال الفترة الماضية، إذ يشتكون من أنهم يقطنون فى عقارات مرخصة ومسجلة قانونياً، ومع ذلك تم تزويد وحداتهم بـ«عدادات كودية».

وبناء على تلك المطالب، بدأت وزارة الكهرباء فى مراجعة شاملة لكافة الملفات الكودية بهدف «فلترة» المنظومة وتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بتركيب عدادات كودية فى مبانى رسمية.

وتشمل العملية لجان فحص فنية وإدارية تقوم بمطابقة الأوراق المودعة لدى شركات التوزيع مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض.

