خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026

ارتفعت عمليات البحث عن العدادات الكودية خلال الأيام الأخيرة، بعد تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على العداد الكودي منذ بداية أبريل، وهو ما يجعل المواطنون يبحثون عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني لتقليل سعر فاتورة الكهرباء .

ويقدم موقع صدى البلد خلال السطور التالية خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل رسمى..

العداد الكودي

ما هو العداد الكودي؟

العداد الكودي هو عداد مؤقت برقم كودي مخصص للمباني المخالفة أو العشوائيات، ولا يحمل اسمًا لصاحبه ولا يعتبر سندًا للملكية، أما العداد القانوني، فهو العداد الذي يحمل اسم المشترك بصفة رسمية، ويتم تركيبه بعد تقنين وضع الوحدة السكنية وتقديم ما يثبت التصالح أو الملكية القانونية.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية لبدء الإجراءات، وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد الإيجار موثق.

إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول التصالح.

صورة توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.

خطوات تحويل العداد الكودى إلى قانوني



- تبدأ إجراءات تحويل العداد الكودى من خلال التقدم بطلب رسمى إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع تقديم جميع المستندات المطلوبة.

- تقوم شركة الكهرباء بعد ذلك بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات تمنع التقنين.



- بعد الانتهاء من الفحص واستيفاء الشروط المطلوبة، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانونى، بما يسمح بالاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الرسمى.

خطوات تحويل العداد الكودي عبر المنصة الموحدة

لتوفير الوقت والمجهود، يمكن تحويل العداد الكودى إلى عداد رسميأونلاين عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختيار خدمة «تحويل العداد الكودى إلى قانوني».

- إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودى الحالى.

- رفع صور المستندات المطلوبة بصيغة (PDF أو JPG).

- الضغط على «إرسال الطلب» والاحتفاظ برقم المتابعة الذى سيصلك فى رسالة نصية.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

=يجب أن يكون العقار قد حصل على موافقة بالتقنين من الجهات الإدارية المختصة.

=عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الكهربائية داخل الوحدة.

=سداد الرسوم الإدارية المقررة لعملية تغيير "توصيفة" العداد.

رئيس الوزراء يعلق على العدادات الكودية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، أن العداد الكودي سيكون بصورة مؤقتة لحين تقنين وضع العقار، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تنظيم أوضاع المباني المخالفة وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي،على أزمة العدادات الكودية، قائلا: العدادات دى موجودة فى المباني المخالفة اللى بتسرق كهرباء والإجراء القانوني السليم هو إزالة المبنى ومن يقنن وضعه سيحصل على حقه.. سموا الأشياء باسمها طول ما الوضع مخالف من حقى كدولة أن أخذ الإجراءات اللازمة.