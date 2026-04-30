هل العداد الكودي يحرمك من التموين؟

إنتشرت في الآونة الأخيرة تخوفات من حرمان أصحاب العدادات الكودية من البطاقات التموينية

وأكد قسم هندسة العدادات بشركة البحيرة أن العداد الكودي في حد ذاته لا يحرم من التموين، بل هو وسيلة لتقنين الوضع وتجنب الحذف.

وتابع أن الحذف من التموين يحدث بسبب محاضر سرقة التيار الكهربائي (الممارسة)، بينما تركيب العداد الكودي، خاصة بعد تقديم طلبات التصالح، يعتبر تصحيحاً للوضع ويؤدي إلى إعادة تفعيل البطاقة التموينية.

تفاصيل هامة بشأن التموين والكهرباء

وتابع أنه يتم رفع بطاقات التموين تلقائياً للأشخاص الذين لديهم محاضر سرقة كهرباء أو نظام ممارسة (غرامات سرقة) بناءً على كشوف وزارة الكهرباء.

عند التقدم بطلب لتركيب عداد كودي عبر منصة خدمات الكهرباء الإلكترونية، يتم التعامل مع الأمر كتقنين وضع، وتعمل الجهات المختصة على إعادة تنشيط بطاقات التموين المتوقفة.

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

العداد الكودي لا يثبت الملكية ولكنه ينهي مخالفة سرقة الكهرباء، وبالتالي يرفع حظر التموين، بينما العداد القانوني هو عداد للمباني المرخصة.

والقيام بتقديم طلب لتوفيق الأوضاع وتركيب عداد كود)، فلا توجد مساس بالبطاقة التموينية.

لأن نظام الممارسة في الأساس هو "محضر سرقة تيار"، ويعني أن صاحب الوحدة مخالف قانوناً وبالتالي يحرم من البطاقة التموين بة . أما العداد الكودي ينقل وضع صاحب الوحدة من "سارق تيار" إلى "مشترك بنظام كودي"، مما يرفع عن صاحبه أي ملاحقات قانونية أو غرامات مضاعفة في حال تكرار المحاضر.

كما أن وجود العداد الكودي برقم ثابت يسهل جداً عملية تحويله لعداد "اسمي" بمجرد ظهور نتيجة التصالح. العداد موجود بالفعل والوصلات جاهزة، كل ما سيتغير هو "نظام المحاسبة" في السيستم من السعر الموحد إلى نظام الشرائح المدعم.

الأوراق المطلوبة للتقديم (عبر المنصة الموحدة)



- صورة البطاقة الشخصية .

- عقد ملكية أو إيجار للوحدة (لإثبات الحيازة).

- صورة لواجهة العقار من الخارج.

