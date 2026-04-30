رئيس التحرير
طه جبريل
هل العداد الكودي يحرمك من التموين؟

وفاء نور الدين

إنتشرت في الآونة الأخيرة تخوفات من حرمان أصحاب العدادات الكودية من البطاقات التموينية  

وأكد قسم هندسة العدادات بشركة البحيرة أن  العداد الكودي في حد ذاته لا يحرم من التموين، بل هو وسيلة لتقنين الوضع وتجنب الحذف.

وتابع أن الحذف من التموين يحدث بسبب محاضر سرقة التيار الكهربائي (الممارسة)، بينما تركيب العداد الكودي، خاصة بعد تقديم طلبات التصالح، يعتبر تصحيحاً للوضع ويؤدي إلى إعادة تفعيل البطاقة التموينية.

تفاصيل هامة بشأن التموين والكهرباء

 وتابع أنه يتم رفع بطاقات التموين تلقائياً للأشخاص الذين لديهم محاضر سرقة كهرباء أو نظام ممارسة (غرامات سرقة) بناءً على كشوف وزارة الكهرباء.

 عند التقدم بطلب لتركيب عداد كودي عبر منصة خدمات الكهرباء الإلكترونية، يتم التعامل مع الأمر كتقنين وضع، وتعمل الجهات المختصة على إعادة تنشيط بطاقات التموين المتوقفة.

الفرق بين العداد  الكودي والقانوني 

العداد الكودي لا يثبت الملكية ولكنه ينهي مخالفة سرقة الكهرباء، وبالتالي يرفع حظر التموين، بينما العداد القانوني هو عداد للمباني المرخصة.

والقيام بتقديم  طلب  لتوفيق الأوضاع  وتركيب عداد كود)، فلا توجد مساس بالبطاقة  التموينية.

لأن  نظام الممارسة في الأساس هو "محضر سرقة تيار"،  ويعني أن صاحب الوحدة  مخالف قانوناً وبالتالي يحرم من البطاقة التموين بة . أما العداد الكودي ينقل وضع صاحب الوحدة  من "سارق تيار" إلى "مشترك بنظام كودي"، مما يرفع عن صاحبه  أي ملاحقات قانونية أو غرامات مضاعفة في حال تكرار المحاضر.

كما أن وجود العداد الكودي برقم  ثابت يسهل جداً عملية تحويله لعداد "اسمي" بمجرد ظهور نتيجة التصالح. العداد موجود بالفعل والوصلات جاهزة، كل ما سيتغير هو "نظام المحاسبة" في السيستم من السعر الموحد إلى نظام الشرائح المدعم.

 الأوراق المطلوبة للتقديم (عبر المنصة الموحدة)


- صورة البطاقة الشخصية .
- عقد ملكية أو إيجار للوحدة (لإثبات الحيازة).
- صورة لواجهة العقار من الخارج.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

التوبة

ماذا يفعل الظالم إذا أراد التوبة؟ مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء يجيب

امتحانات النقل الثانوي

القائم بعمل وكيل الأزهر يتفقد امتحانات النقل بأسوان .. صور

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا غدًا الجمعة بخطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد