126 مشروعًا بحثيًا يطرحها المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات وأنشطة المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية، والتي تضمنت 126 مشروعا بحثيا بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية.

والدكتورة خديچة عبدالعزيز علي وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأشاد رئيس الجامعة بالموضوعات البحثية التربوية للمشاريع جميع الأقسام بالكلية، مؤكدًا على أهمية دور الكلية في إعداد كوادر تربوية تعليمية مؤهلة متميزة، بأسس قائمة على الإبداع، قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل والمنافسة محلياً ودولياً، عن طريق إعداد جيل يمتلك أدوات العصر.

وتوظيف التكنولوجيا، قادر على التعامل مع التحديات من خلال نشر الفكر الدعوي والتربوي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة بتعزيز مفهوم التعليم الأخضر.

وأوضح الدكتور حسين طه أنه تم تقديم (26) بحثا منهم على هيئة عروض تقديمية، وعدد(100) بحثا على هيئة بوستر، مشيرًا إلى أن جميع البحوث تتناول مشكلات واقعية في غاية الأهمية يعاني منها واقعنا التربوي والتعليمي والمجتمعي.