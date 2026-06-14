شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شاب برفع العلم المصري داخل ساحات المسجد الأقصى، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، الذين أشاد عدد كبير منهم باللقطة واعتبروها تعبيرًا عن التضامن والاعتزاز بالهوية المصرية.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يحمل العلم المصري ويرفعه داخل ساحات المسجد الأقصى، فيما حصد المقطع آلاف المشاهدات والتعليقات والمشاركات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وانقسمت التعليقات بين من وصف المشهد بأنه يحمل دلالات رمزية تعكس مكانة القضية الفلسطينية في وجدان المصريين، وبين من اعتبر رفع العلم المصري داخل الأقصى رسالة تضامن ودعم للشعب الفلسطيني.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن الفيديو أو ملابساته، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصويره أو هوية الشاب الذي ظهر فيه، بينما يستمر تداول المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي