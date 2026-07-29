وفاة الراهب القمص ثاؤفيلس البرموسي الذي عاصر 4 من الآباء البطاركة

توفي، اليوم، الراهب القمص ثاؤفيلس البرموسي، الراهب بدير السيدة العذراء (البرموس)، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد أن قضى نحو 69 عامًا في الحياة الرهبانية.

وُلد الأب المتنيح في 20 مارس 1932 بقرية حاجر مشطا، التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والتحق بدير البرموس في 23 سبتمبر 1957، وترهب فيه يوم 27 أكتوبر من العام نفسه، ثم سيم كاهنًا في 18 يناير 1959، ونال رتبة القمصية في أبريل 1964.

وعاصر خلال فترة رهبنته أربعة من الآباء البطاركة، وخدم في عزبة الدير بطوخ دلكة خلال الفترة من يناير 1964 وحتى ديسمبر 1965، قبل أن ينتقل للخدمة في مطرانية المنيا، حيث استمر حتى يونيو 2002، ثم عاد إلى ديره، وظل به حتى وفاته.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (البرموس)، وإلى مجمع رهبان الدير، في وفاة الراهب القمص ثاؤفيلس البرموسي، كما قدم تعازيه لأسرته المباركة وجميع محبيه، سائلًا الله أن يمنحه النياح والراحة، ويجعله مستحقًا النصيب والميراث في مجمع الأبكار.