عضو البرلمان الأوكراني: إنتاج الصواريخ تصدّر مباحثات زيلينسكي وترامب

قالت هالينا بانتشينكو، عضو البرلمان الأوكراني، إن القضية الرئيسية بالنسبة لأوكرانيا في تعاونها مع الشركاء الأمريكيين لا تقتصر على المساعدات العسكرية، وإنما تشمل أيضاً اتخاذ إجراءات مشتركة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المضي قدماً في طريق السلام.

عودة السلام

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تريد عودة السلام إلى أراضيها، مؤكدة أنه إذا كان التعاون مع الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إجبار روسيا على إيقاف الحرب، فإن كييف ترحب بأي مساعدة أو جهود مشتركة أو اجتماعات تصب في هذا الاتجاه، معتبرة أن أي تحرك من هذا النوع سيكون إيجابياً.

وأوضحت هالينا بانتشينكو أن الموضوعات الرئيسية التي ناقشها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى واشنطن تمثلت، أولاً، في الحصول على رخصة لإنتاج صواريخ ومنظومات الدفاع الجوي «باتريوت».

وأشارت إلى أنها من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً، وأنها ستساعد أوكرانيا في حماية المدنيين من الهجمات الروسية والصواريخ التي تطلقها موسكو.

وتابعت، أن زيلينسكي أثار أيضاً مسألة شراء صواريخ اعتراضية إضافية، إلى جانب الحصول على رخصة لإنتاج هذه الصواريخ داخل أوكرانيا.

وذكرت، أن الجهود الرامية إلى إجبار روسيا على وقف الحرب، خاصة فيما يتعلق بشرق أوكرانيا، تتضمن التطلع إلى صياغة مشروع قانون في الولايات المتحدة، وفقاً لمقترح النائب ليندسي جراهام.

وأوضحت، أن هذا القانون، في حال إقراره، سيكون بالغ الأهمية، إذ سيستهدف مصافي النفط الروسية وقدرة موسكو على التجارة في النفط والغاز، في إطار مساعٍ للضغط على روسيا ودفعها إلى إنهاء الحرب.

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