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أول الثانوية الأزهرية لذوي البصائر: لن أستطيع وصف مكالمة شيخ الأزهر.. وأمي سر تفوقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أول الثانوية الأزهرية لذوي البصائر: لن أستطيع وصف مكالمة شيخ الأزهر.. وأمي سر تفوقي

الطالب حازم مصطفى ياسين، الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية من ذوي البصائر
الطالب حازم مصطفى ياسين، الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية من ذوي البصائر
أحمد سعيد
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعرب الطالب حازم مصطفى ياسين، الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية من ذوي البصائر، عن سعادته بتلقي اتصال هاتفي من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئتها بالنجاح، مشيرا إلى فرحة والدته بهذه المكالمة التي وصفتها بأنها "لا تُوصف".

وأكد الطالب، في فيديو منشور على صفحة الأزهر عبر فيسبوك، أن برّه بوالدته، والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، وقراءة القرآن الكريم، كانت الأسباب الرئيسية وراء توفيق الله له، وتحقيق هذا التفوق والنجاح المتميز، مشيرا إلى أنه مهما قدم لوالدته فلن يستطيع الوفاء بحقها أو رد جزء يسير من فضلها عليه.

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم، وأن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان والعلم، وأن بناء العقول الواعية هو الضمانة الأساسية لمستقبل الأوطان ونهضتها، وأن الأمة تعقد آمالًا كبيرة على شبابها المتفوق القادر على الجمع بين التميز العلمي، والوعي الوطني، والقيم الأخلاقية.

وقال فضيلته إن التفوق ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة الاجتهاد والبحث والابتكار، وتسخير علمهم لخدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وأن يكونوا نماذج مضيئة تحتذي بها الأجيال القادمة في الجد والاجتهاد وحسن الخلق.

كما وجَّه فضيلته تحية تقدير ووفاء إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من رعاية وتضحية وصبر، وأن الأسرة الواعية والمعلم المخلص هما الركيزتان الأساسيتان في صناعة التفوق وبناء أجيال تحمل رسالة العلم والوسطية والعطاء.

الطالب حازم مصطفى ياسين حازم مصطفى ياسين الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية من ذوي البصائر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر

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