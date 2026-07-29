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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة إلتماس مواطن بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إلتماس القائم على النشر تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه بتمكينه من إستلام منزله بالدقهلية.
 


بالفحص تبين وجود خلافات بين طرف أول : (القائم على النشر ، "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) وطرف ثان: (شخصين "أحدهما متوفى منذ شهر يناير الماضى") حول ملكية أحد المنازل كائن بدائرة المركز "محرر بشأنها عدة محاضر" ولم تصدر قرارات قضائية حتى حينه بتمكين الشاكى من المنزل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعى الحكم القضائى

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