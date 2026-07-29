الداخلية تكشف حقيقة إلتماس مواطن بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إلتماس القائم على النشر تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه بتمكينه من إستلام منزله بالدقهلية.





بالفحص تبين وجود خلافات بين طرف أول : (القائم على النشر ، "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) وطرف ثان: (شخصين "أحدهما متوفى منذ شهر يناير الماضى") حول ملكية أحد المنازل كائن بدائرة المركز "محرر بشأنها عدة محاضر" ولم تصدر قرارات قضائية حتى حينه بتمكين الشاكى من المنزل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.