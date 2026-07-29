بسبب أولوية المرور .. القبض على المتهمين بالتعدى على سائق ميكروباص بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية وبصحبته آخرين بالتعدى على قائد سيارة "ميكروباص" وإحداث إصابته وتلفيات بالسيارة بسوهاج.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة دار السلام من (سائق "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) بحدوث خلافات بينه وبين عدد من الأشخاص "يستقلون دراجة نارية" حال قيادته سيارة "ميكروباص" ملكه بدائرة المركز حول أولوية المرور، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وقيام قائد الدراجة النارية بالإصطدام به مما أسفر عن حدوث إصابته المشار إليها وكذا تلفيات بالسيارة ملكه.





أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها ومستقليها (5 أشخاص)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









