فيديو متداول يثير الجدل.. مطالبات لوزارة الداخلية بفحص واقعة طفل مكبل داخل تروسيكل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه يرصد طفلًا صغيرًا داخل تروسيكل وهو مكبل اليدين والقدمين، ويبدو في حالة انهيار وبكاء شديد، برفقة شخص آخر، ما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق بين المتابعين.

ووفقًا لما جاء في المنشورات المتداولة، شوهد التروسيكل أثناء سيره من منطقة كوبري مسطرد باتجاه الطريق الدائري، ويحمل لوحة معدنية تحمل رقم 2189 ق هـ ل.

وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بسرعة فحص الفيديو المتداول، والتحقق من ملابساته، وبيان حقيقة الواقعة، والتأكد من سلامة الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي شبهة جنائية.

كما تساءل متابعون عن سبب عدم تدخل الشخص الذي قام بتصوير الفيديو أو إبلاغ شرطة النجدة في حينه، مطالبين بسرعة الكشف عن حقيقة ما جرى.

ولم تصدر وزارة الداخلية، حتى الآن، بيانًا رسميًا بشأن الفيديو المتداول أو حقيقة الواقعة