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تنازلنا عن أجورنا لتسديد ديون مصر.. شهيرة تروي كواليس أصعب مرحلة فى حياتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تنازلنا عن أجورنا لتسديد ديون مصر.. شهيرة تروي كواليس أصعب مرحلة فى حياتها

شهيرة
شهيرة
أحمد إبراهيم   -  
تصوير إيهاب عيد   -  
تقى الجيزاوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت الفنانة شهيرة عن العديد من المحطات المهمة في مسيرتها الفنية، خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، والتي أقيمت بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، حيث تحدثت عن بداياتها المسرحية، وأبرز الشخصيات التي دعمتها، كما استرجعت ذكريات عدد من الأعمال التي وصفتها بأنها من أهم محطات حياتها الفنية.

وأكدت شهيرة أن الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي كان صاحب الفضل في اكتشاف موهبتها الكوميدية، بعدما رشحها لبطولة مسرحية "البلدوزر"، رغم تخوفها في البداية من الوقوف أمام الفنان محمد نجم، لشعورها بأنها لن تتمكن من مجاراته في الكوميديا، إلا أن مدبولي منحها الثقة وأكد لها أنها قادرة على خوض التجربة والنجاح فيها.

واستعادت شهيرة واحدة من أكثر الفترات إرهاقا وتميزا في مشوارها، موضحة أنها كانت تقدم عرضين مسرحيين في اليوم نفسه، إذ كانت تشارك في بطولة مسرحية "البلدوزر" بالتزامن مع عرض "بداية ونهاية".

وأشارت شهيرة إلى أن العرضين كانا متتاليين، وكان عبد المنعم مدبولي والمنتج يسري الأبياري ينتظرانها في الكواليس لاصطحابها مباشرة إلى المسرح الآخر، مؤكدة أنها لا تزال تتساءل حتى اليوم كيف تمكنت من تحمل هذا المجهود.

مسرحية بداية ونهاية 

وأضافت أن مسرحية "بداية ونهاية" كانت عملا وطنيا خالصا قدم من أجل دعم مصر وسداد ديون الدولة، لافتة إلى أن جميع الفنانين المشاركين تنازلوا عن أجورهم كاملة لصالح الوطن.

وأوضحت شهيرة أن العرض ضم كوكبة من كبار نجوم الفن، بينهم فريد شوقي، ومحمود ياسين، وحسين فهمي، وفاروق الفيشاوي، وكريمة مختار، وأبو بكر عزت، إلى جانبها، معربة عن اندهاشها من عدم عرض هذا العمل حتى الآن، رغم قيمته الفنية والوطنية الكبيرة، مؤكدة أن إعادة تقديمه للجمهور ستكون رسالة ملهمة للأجيال الجديدة من الفنانين.

وأعربت شهيرة عن حزنها لعدم تسجيل مسرحية "تصبح على خير يا حبة عيني" تلفزيونيا، موضحة أن خلافا بين الجهة المنتجة والجهة المسؤولة عن التصوير بشأن التكلفة حال دون توثيق العرض، رغم أنها تعتبره من أهم وأفضل الأعمال المسرحية التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

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