كندا تطالب بوقف توسع المستوطنات الإسرائيلية وتندد بالعنف في الضفة الغربية

أعربت كندا، اليوم الأربعاء، عن تنديدها بأعمال العنف ‌المتصاعدة التي يرتكبها ‌مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية هناك.

وقالت وزارة الخارجية ‌الكندية، في ‌منشور ‌على منصة، إكس، "تندد كندا بالعنف المستمر في الضفة ‌الغربية، يجب وقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ‌الغربية، فهذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي".

يشار إلى مقتل 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع 17 قتيلا على مدى عام 2025 بأكلمه، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قصف- الثلاثاء- مسجداً في قطاع غزة، متهماً حركة حماس باستخدامه كمنشأة لتخزين السلاح.

وأظهرت لقطات لوكالة “فرانس برس”، الثلاثاء، وقوع الغارة على مسجد المتقين وسط مدينة غزة. وتبعتها كرة لهب ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان فوق خيام قريبة للنازحين.

كما أظهرت فلسطينيين وهم يبتعدون عن المنطقة قبل الغارة، قبل أن يعودوا إلى المكان الذي دمّر بالكامل، محاولين إنقاذ بعض مقتنياتهم من وسط الركام.

وقال الإحتلال في بيان إنه خلال الأسبوع الماضي "هاجم ودمّر عدداً من مستودعات الأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في وسط وشمال قطاع غزة".

وأضاف "أُقيم أحد المستودعات التي تم تدميرها داخل مسجد في شمال قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه تم توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبل تنفيذ الغارة.