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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم العمل في تطبيقات تتضمن محادثات وألعاب ومراهنات؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد
نتيجة الثانوية العامة 2026

بينت دار الإفتاء حكم العمل في تطبيقات تتضمن محادثات وألعاب ومراهنات، مؤكدة أنه يحرم شرعًا العمل في هذه التطبيقات أو لصالحها. 

حكم العمل في تطبيقات تتضمن محادثات وألعاب ومراهنات

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذه الممارسات تجري فيها محادثاتٌ غيرُ منضبطةٍ بين الرجال والنساء، ويشتمل على ألعابٍ قائمةٍ على المراهنات المالية، ولا يخضع لأي سلطةٍ رقابِيَّةٍ، وسواءٌ كان العمل في وكالة الشحن، أو في خدمة العملاء.

ما حكم المراهنات الإلكترونية؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص يقول فيه: «أنا أخويا وصاحبي بيلعبوا لعبة مراهنة، ولما جيت أعاتبهم زعلوا مني ومارضيوش يكلموني.. كده أنا غلطان ولا لأ؟».

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن من رأى منكرًا فعليه أن يغيره بما يقدر عليه من الوسائل المشروعة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره».

 وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء «أنت مش هتضرب، ولا لك سلطة إنك تعاقب حد، لكن ليك الوعظ الحسن والتنبيه والكلام بالحسنى فقط»، مؤكدًا أن السائل لم يخطئ في نصيحته.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المراهنات محرمة شرعًا، حتى وإن كسب منها صاحبها مالًا، موضحًا أن الربح الناتج عنها يدخل في باب المال الحرام، ولا ينبغي للمسلم أن يفرح به أو يفاخر به، لأنها من صور المقامرات المنهي عنها.

حكم المراهنات في الإسلام

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكد أن القمار محرم في الإسلام لما فيه من ظلم ومخاطرة، مستشهداً بقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". وأوضح أن القمار يؤدي إلى الإدمان وخراب البيوت، حيث خسر العديد من الأشخاص ممتلكاتهم وانتهى بهم الأمر إلى السجن بسبب ذلك.

وخلال تصريحات سابقة، أشار الدكتور علي جمعة إلى أن الفضاء السيبراني أدخل أشكالاً جديدة من القمار، مثل الألعاب الإلكترونية، الدردشة، المسابقات، والمراهنات، التي أصبحت تستغل شهوات النفس ودوافع الانتقام، فضلاً عن جوانب ثقافية واقتصادية.

وفيما يتعلق بـ المراهنات على المباريات الرياضية، أوضح أن الرياضة في حد ذاتها مباحة، ولكن المراهنات عليها غير جائزة شرعاً، مؤكداً أن “اللعب على المشاريب” يدخل في دائرة الحرام.

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