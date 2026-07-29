أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

ارتفعت أسعار الذهب محليا، بشكل طفيف بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، وسجل عيار 21 نحو 5870 جنيه، رغم انخفاض المعدن عالميا، إلا أن ارتفاع سعر الدولار اليوم دفع بالذهب للارتفاع قليل في السوق المحلي.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6710 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5870 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5030 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4995 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3915 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46.960 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46640 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208660 جنيهات.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207240 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 52.06 جنيه مقابل 50.67 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4008.02 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.